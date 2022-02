Die Grünen treten mit Julia Willie Hamburg und Christian Meyer zur niedersächsischen Landtagswahl im Oktober an – und wollen Stephan Weil (SPD) gar nicht aus der Staatskanzlei vertreiben. Warum eigentlich nicht? Und wer sind die beiden Spitzenkandidaten?

„Supergeiles Teamspiel“: Julia Willie Hamburg und Christian Meyer treten als Spitzenduo bei der Landtagswahl am 9. Oktober in Niedersachsen an. Quelle: Ole Spata/dpa