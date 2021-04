Hannover

Ab 2025 werden Hausbesitzer in Niedersachsen mit einer höheren oder niedrigeren Grundsteuer rechnen müssen. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben am Dienstag einen Vorschlag für die Berechnung der sogenannten Grundsteuer B vorgelegt, die für bebaute Grundstücke erhoben wird. Das Steuermodell soll nicht nur die Größe eines Objekts berücksichtigen, sondern auch die Lage. Nötig geworden ist die Reform, weil das Bundesverfassungsgericht 2018 die bisherige Bemessung der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt hat. Sie geschah nach sogenannten Einheitswerten, die noch aus dem Jahr 1964 stammten und die unterschiedliche Wertentwicklung der Grundstücke nicht berücksichtigten. Dies befand Karlsruhe als ungerecht und forderte eine Neuregelung.

Hilbers nutzt Öffnungsklausel

Der Bund hatte 2019 eine Grundsteuerreform beschlossen, es allerdings mit einer Öffnungsklausel den Ländern überlassen, eigene Modelle zu entwickeln. Davon macht nun Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) Gebrauch. Er hat ein sogenanntes „Fläche-Lage-Modell“ entworfen. Es berücksichtigt nicht nur die Größe eines Objektes, sondern auch den Wert der Lage innerhalb einer Ortschaft. Im Gegensatz zur Regelung im Bund, die stärker den jeweiligen Verkehrswert eines Grundstücks heranzieht, sei das niedersächsische Modell wesentlich einfacher handhabbar, erklärten gestern die Finanzexperten von SPD und CDU.

3,6 Millionen Grundstücke in Niedersachsen müssen in den kommenden Jahren neu bewertet werden. Als Indikator für die Lage eines Grundstücks werden nach Auskunft des Finanzministeriums die flächendeckend für Bauflächen vorhandenen Bodenrichtwerte für das jeweilige Grundstück genutzt. Der Bodenrichtwert des Grundstücks werde dann mit dem Gemeindedurchschnitt verglichen. Und mit dieser Relation werde das „Besser“ oder „Mäßiger“ der Lagen messbar gemacht. Dieses Verfahren solle, so Hilbers, zu einer größeren Gerechtigkeit bei der Bewertung der Grundstücke führen. Schlechtere Lagen werden, so steht zu erwarten, mäßiger besteuert, bessere Lagen höher.

Kommunen kassieren 1,4 Milliarden Euro jährlich

Niedersachsens Kommunen erhalten pro Jahr etwa 1,4 Milliarden Euro aus der Grundsteuer. Meist zahlen auch Mieter, da sie über die Nebenkosten umgelegt werden kann. Die angepeilte Grundsteuerreform solle „aufkommensneutral“ geschehen. Sie soll also nicht zu großen Sprüngen beziehungsweise Preissteigerungen bei der Steuer führen. „Das Gesetz soll eine einfache Steuererklärung ermöglichen, aber für die Verwaltung auch einfachere Verfahren“, sagte Ulf Thiele, finanzpolitischer Sprecher der CDU. „Für uns war wichtig, dass das neue Modell zu einer gerechteren Bewertung führen wird“, erklärte Frauke Heiligenstadt, Finanzsprecherin der SPD. Letztendlich bestimmen die Kommunen über die Hebesätze über die tatsächliche Höhe.

Eigentümer müssen nach Hilbers Worten für die Grundsteuer nur noch einmal eine Steuererklärung abgeben. Diese Erklärung bestehe aus wenigen Angaben zu den Flächengrößen und der Nutzung. Den Rest erledige die Verwaltung. „Wir haben eine eigene, einfache und gerechte Grundsteuer entwickelt“ erklärte dazu Hilbers.

Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler begrüßte das vorgelegte Modell. Es erübrige sich eine regelmäßige Neubewertung der Grundstücke nach dem Bundesmodell, die bei steigenden Grundstückspreisen ohne weiteres Zutun zu Steuermehrbelastungen bei den Bürgern führen würde. „Städte und Gemeinden sollten sich jetzt auf ein Moratorium bei der Grundsteuer B verpflichten“, meinte Zentgraf. Denn sonst wäre die versprochene „Aufkommensneutralität“ dahin.

