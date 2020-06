Gültig ab Montag: Das sind die Details der neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen

Hannover

Ab Montag sollen die Corona-Beschränkungen in Niedersachsen weiter gelockert werden. Die Landesregierung hat am Freitag Erleichterungen vor allem für die Bereiche Freizeit, Tourismus und Gastronomie angekündigt – unter Einhaltung der strengen Hygiene- und Abstandsregeln. So dürfen Hallen- und Spaßbäder ebenso wieder öffnen wie Indoor-Spielplätze, Kneipen und Bars. Touristische Busreisen sind wieder möglich. So steht es in der neuen Verordnung des Landes, die vorerst bis zum 22. Juni gilt. Ein Überblick:

Kultur im Freien

Großveranstaltungen bleiben weiter untersagt, ab Montag sind aber zumindest wieder kulturelle Veranstaltungen im Freien mit bis zu 250 Teilnehmern erlaubt. Unter folgenden Auflagen: Alle Besucher müssen einen Sitzplatz erhalten, um den Abstand von 1,50 Meter gewährleisten zu können. Der Zugang und das Verlassen der Veranstaltung muss gesteuert werden, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Der Veranstalter muss die Kontaktdaten der Teilnehmer dokumentieren und drei Wochen aufbewahren. Theater, Kinos und Opern bleiben vorerst geschlossen.

Kinos bleiben vorerst geschlossen. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Hochzeiten und Beerdigungen

Die Zahl der maximalen Teilnehmer an Beerdigungen, Hochzeitsfeiern, Taufen, Firmungen und ähnlichen Feiern wird von 20 auf 50 erhöht. Die Vizeleiterin des Corona-Krisenstabes, Claudia Schröder, wies darauf hin, dass das nur für die Veranstaltung selbst gelte, nicht aber für einen Gaststättenbesuch im Anschluss.

Hotel und Campingplätze

Hotels und Campingplätze können von kommender Woche an ihre Belegung von 60 auf 80 Prozent der Kapazitäten erhöhen. Das gilt für touristische Gäste. Darüber hinaus können Dauercamper oder Geschäftsreisende aufgenommen werden. Bei Ferienwohnungen und -häusern entfällt die bisher geltende Sieben-Tage-Frist für eine Wiederbelegung. Ein Quartier kann aber man maximal von Reisenden aus zwei Hausständen genutzt werden.

Bars und Kneipen

Bars und Kneipen dürfen nach monatelanger Pause wieder öffnen. Ausgenommen sind sogenannte Shisha-Bars, die in Zusammenhang mit einem größeren Corona-Ausbruch in Göttingen gebracht werden. Bei Shisha-Bars habe es „Auffälligkeiten“ gegeben, sagte Schröder. Für die Gastronomie gilt weiterhin eine Dokumentationspflicht. Einkaufs- und Outletcenter dürfen wieder Speisen und Getränke zum Verzehr vor Ort anbieten. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Spezialmärkte und Indoor-Spielplätze

Spezialmärkte unter freiem Himmel sind auch wieder erlaubt. Dazu gehören etwa Floh-, Stoff- oder Trödelmärkte. Es gibt hier allerdings eine starke Einschränkung: die Märkte müssen Eintritt nehmen. Damit soll der Zugang gesteuert und Gedränge verhindert werden. Dafür brauche es so etwas wie ein „Kassenhäuschen“, sagte Schröder. Auch bei Indoorspielplätzen sei es wichtig, den Einlass zu kontrollieren und Abstand zu halten. Die Verantwortung liege hier bei Betreibern und Eltern, erklärte Schröder.

Trödelmärkte sind wieder erlaubt, allerdings müssen die Veranstalter Eintritt nehmen, um den Zugang zu steuern. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Touristische Busreisen

Touristische Busreisen sind ab Montag wieder möglich, allerdings unter Auflagen. Nur Personen aus dem gleichen Hausstand dürfen zusammen sitzen. Ansonsten muss eine Reihe frei gelassen werden. Alle Reisenden müssen beim Ein- und Ausstieg sowie während der Fahrt eine Bedeckung von Mund und Nase tragen. „Die Klimaautomatik der Busse muss auf eine Dauerbelüftung eingestellt werden, um die Virenzahl kleinzuhalten“, sagte Schröder.

Auch Busreisen sind unter Auflagen wieder möglich. Quelle: Archiv

Pflegeheime

Der Krisenstab des Landes fordert bessere Besuchsmöglichkeiten in Alten- und Pflegeheimen. „Die Menschen haben ein Recht auf Besuch“, sagte Schröder. Es habe vielfältige Beschwerden von Heimbewohnern und Angehörigen über viel zu restriktive Besuchsregelungen gegeben. Außerdem hätten die Bewohner das Recht, das Heim etwa für Spaziergänge zu verlassen. In der neuen Corona-Verordnung ist deshalb die Forderung an die Heimbetreiber aufgenommen worden, ihre Hygienekonzepte unverzüglich fertigzustellen und darin Regelungen für das zeitweilige Verlassen der Heime durch die Bewohner aufzunehmen.

Verordnung gilt für zwei Wochen

Die neue Verordnung gilt bis zum 22. Juni. Im ersten Entwurf war noch der 30. Juni vorgesehen. „Wir prüfen, ob wir zum 22. weitere Lockerungen vornehmen“, sagte Schröder. Das Land habe alle Einrichtungen, die noch nicht zulässig seien, im Blick. Die Verordnung am 22. Juni wäre nach den bisherigen Plänen der Landesregierung die fünfte und letzte Lockerungsstufe. Dann müsste auch entschieden werden, wie es etwa mit Konzerthäusern, Kulturzentren, Messen und Saunen weitergeht.

Weil : Schritt für Schritt in den Alltag

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) erklärte am Freitag, Grundlage für die neue Lockerungsstufe sei das landesweit stabile Infektionsgeschehen in den vergangenen Wochen. Das Coronavirus sei aber immer noch vorhanden. Deshalb gelte weiterhin, den Abstand und die Hygieneregeln zu beachten. „Wenn wir das Infektionsgeschehen unter Kontrolle behalten, können wir weiter Schritt für Schritt zu einem Alltag unter den Bedingungen von Corona zurückkehren“, sagte Weil.

