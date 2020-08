Oft können die kleinen Typen besonders giftig sein. Dies gilt nicht nur für kleine Hunde, die sich terriermäßig gerade in größere Kollegen verbeißen können. Auch bei kleinen Männern ist es so. Nicht selten kompensieren sie den vom Schöpfer mitgegebenen Wuchs mit einem supergroßen Ego und der Gefallsucht. Sodass sie sich mit Ehrungen geradezu überschütten lassen. Doch ich schweife ab, ich wollte eigentlich nur warnen vor dem Kleinen Petermännchen, das laut Medienberichten Küstenurlaubern in Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusetzen soll und keinesfalls so harmlos ist wie es aussieht.

Ein Fisch wie vom russischen Geheimdienst

Denn im Gegensatz zum Großen Petermännchen, das die Tiefen der Nordsee bevorzugt, ist das stets unbelastet dreinschauende Kleine Petermännchen hochgiftig. Auch wenn es im Watt nur so herumliegt und vor sich hindöst. Kommt ein Fuß mit dem Stachel des Männchens in Kontakt, ist das Schmerzgedächtnis herausgefordert. Im schlimmsten Fall kann es schlimme allergische Reaktionen geben bis hin zum Herzstillstand – also das ganze Programm, das man sonst nur dem russischen Geheimdienst zutraut. Petermännchen-Hotspot soll derzeit die Insel Wangerooge sein. Also Obacht, Leute, wenn ihr ins Watt zieht ...

Auf einen Smoothie mit Schünemann

Jetzt vom Kleinen Petermännchen zum früheren niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann zu kommen ist gar nicht so einfach, weil Schünemann zum einen kein ganz kleiner Mann ist und weil man ihm bei diversen Wahlen schon den Stachel gezogen hat, sodass er heute nicht mehr den schwarzen Sheriff heraushängen lassen muss, sondern auch eher menschlich daherkommen kann. In einer Broschüre des Leichtathletikverbandes wurde der frühere Innenminister unter anderem zu seinen Frühstücksgewohnheiten gefragt – „auf einen Smoothie mit ...“ hieß die Serie, in der der knallharte CDU-Politiker gestand, seinen „inneren Schweinhund“ mit Gummibären zu bezwingen. Und wenn das nicht helfe, mit frischen Himbeeren. Der perfekte Feierabend sehe bei ihm übrigens so aus, dass er mit seiner Frau vom Balkon aus den Sonnenuntergang bei Holzminden betrachte. „Hat in diesem Jahr coronabedingt schon einige Male geklappt.“ Na also, geht doch.

Sonntagsbraten der Zukunft

Währenddessen schlägt sich seine CDU-Kollegin Barbara Otte-Kinast, Niedersachsens Landwirtschaftsministerin, mit einem ganz anderen Problem herum. Auf einem Podcast. „The Future of Sonntagsbraten – wie viel Fleisch sollten wir uns noch leisten?“ heißt das Teil, das zumindest sprachlich eine echte Herausforderung darstellt. „When shall we three meet again, in thunder, lightning or in rain?“, möchten wir ganz Macbeth-haft den Teilnehmern des ML-Podcasts zurufen. Was – for heavens sake – ist „The Future of Sonntagsbraten“? Fragen über Fragen. Und wie wäre es mit the Pain of the Dauerwurst? The Crime of the Leberwurst? And the Perfume of the Teewurst? Von the Mystery of the Braunschweiger ganz zu schweigen...

Oh Niedersachsen, es geht bergab. Auch ohne Straßenkarneval, Schmerzgedächtnis, Erinnerungsvermögen und Corona. Dennoch: Bleiben Sie munter!

Von Michael B. Berger