Die Kraft der Imagination vermag eine ganze Menge. Sie kann ganz schön viel anrichten, glauben jedenfalls manche. Etwa Berge versetzen, Horizonte sprengen, Warzen wieder verschwinden lassen oder den Kontakt mit Verstorbenen ermöglichen. Zumindest in englischen Krimiserien. Aber auch die Milchproduktion steigern bei Kühen? Die Deutsche Presseagentur, der Kraft der Imagination folgend, widmete der Milchproduktion unter Vortäuschung falscher Tatsachen diese Woche jedenfalls einen ganzen Artikel, nachdem ein türkischer Landwirt berichtet hatte, dass die Milchleistung zwei seiner Kühe deutlich gestiegen sei, seitdem diese 20 Minuten am Tag eine Virtual-Reality-Brille (VR) aufgesetzt bekamen.

Und was hört man im Himmel?

Dem hat die niedersächsische Landwirtschaftskammer (und dafür sind wir ihr ausgesprochen dankbar) natürlich widersprochen. Er halte es für ausgeschlossen, dass der Blick durch eine solche Brille leistungssteigernd wirke, wird ein Experte zitiert. Der türkische Bauer hat nach eigenen Angaben seinen bebrillten Kühen noch Beethoven und Mozart vorgespielt, was die Frage nach der Musikalität von Paarhufern aufwirft. Wir wissen jedenfalls, dass Engel gerne Mozart hören. Denn der große Theologe Karl Barth hat einst auf die Frage, was denn im Himmel gespielt würde, sinngemäß geantwortet: „In der Regel Bach, aber wenn die Engel unter sich sind, Mozart.“ Bleibt aber noch die Frage, ob die Kühe in den Himmel kommen, die man aber beim industriellen Zustand der Fleischwirtschaft getrost verneinen könnte.

Insgesamt sind uns indes Bauern, die ihren Kühen Beethoven vorspielen, natürlich wesentlich lieber als Großagrarier mit schlechten Haltungsformen. Und insgesamt entfaltet die Frage, ob man die Landwirtschaft nicht durch die rosarote Brille betrachten sollte, für uns als Fleischfresser einen gewissen Reiz. Vielleicht sollte man auch das Coronavirus mit einer handelsüblichen VR-Brille betrachten und sich mit Mozarts Requiem im Ohr etwa unter eine Demo von Querdenkern mischen, um etwas Abwechslung in die Zeit des Homeoffice zu bringen...

Abwechselung bringt zuweilen auch ein Blick in die Polizeimeldungen in Celle. Hier hat diese Woche ein fliegendes Dixi-Klo in Wathlingen ein parkendes Auto beschädigt. Gottlob, dass weder jemand auf dem Klo noch in dem Auto gesessen hat. Aber die Gefahr von fliegenden Gegenständen erledigt zu werden, wird hierzulande sträflich unterschätzt, obwohl wir an dieser Stelle schon mehrmals von herabfallendem Weltraumschrott gewarnt haben. Aber auf uns hört ja keiner wie etwa auf die neue Außenministerin Annalena Baerbock. Sie muss aufpassen, am Tage des jüngsten Gerüchts nicht von einer herabfallenden Metapher erschlagen zu werden. Denn was meinte sie mit dem markanten Satz zur Ukraine-Krise: Sie habe wiederholt deutlich gemacht, „dass der härteste Knüppel nicht das intelligenteste Schwert“ sei? Es reicht schon, dass es Automobile gibt, die selbst einparken können. Aber denkende Schwerter wären in Zeiten der Kriegsgefahr nun wirklich das Allerletzte.

Bleiben Sie munter! Und friedlich – was angesichts des Säbelrasselns um uns herum gar nicht so einfach ist...

Von Michael B. Berger