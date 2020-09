xxx

Hameln hat seit geraumer Zeit nicht nur den Rattenfänger, sondern laut Deutscher Presseagentur auch einen Glückskeks, der schmecken und nicht nur klug klingende Allerweltsweisheiten transportieren soll. In der Weserstadt wird seit gut zwei Jahren der sogenannte Schokoladenglückskeks gebacken. Er enthält Botschaften wie „Sei jeden Tag begeistert von allem, was du machst“ oder „Das Wichtigste ist, dich selbst glücklich zu machen“. Läuft Ihnen bei diesen anheimelnden Moritaten aus der Rattenfängerstadt schon das Wasser im Munde zusammen? Wenn nicht, lesen Sie einfach weiter ...

Unchristliche Gedanken über die AfD

Man muss schon eine ziemliche Menge Glückskekse vernaschen, um Gefallen an Parteitagen jener Gruppierung zu finden, die der legendäre Misanthrop Alexander Gauland als „gärigen Haufen“ charakterisierte. Uns sind noch befremdliche Bilder aus Braunschweig in Erinnerung, als ein gewisser Kestner gegen Dana Guth gewann und sich darob Männer voller Freude umarmten und übereinander warfen, wie es sonst nur nach den übelsten Siegesserien bei Multimillionären des FC Bayern geschieht. Wir ertappten uns beim Zusehen dabei, den ziemlich unchristlichen Gedanken zu entwickeln, dass der Herr doch eine seiner tierischen Viren in diese merkwürdige Klumpen- und Kumpelbildung schleudern sollte, bis es heißt „ AfD wirkt“. Doch dieser Slogan scheint auch ohne Corona zu wirken. Die Herren und Damen sind nicht nur willens, das bundesrepublikanische Gemeinschaftsgefühl zu zersetzen, sondern in Niedersachsen auch sich selbst. Er wirkt, der Keim von persönlicher Missgunst, Einfalt und einer gewissen Entweder-oder-Sichtverengung.

Ministerpräsident im Blaumann

Jetzt die Überleitung zu unserem Landesvater Stephan Weil zu finden, kann nur im Stile einer radikalen Zäsur gelingen. Denn wo Weil wirkt, weichen Wehmut, Wahnsinn, Weinerlichkeit. Mit Spannung haben wir dem jüngsten „Praktikum“ entgegen gefiebert, das der Regent bei einer Reinigungsfirma absolvierte, das gerade in Desinfektionszeiten wie diesen besonders gefragt ist. Weil scheint im Blaumann ein echtes Erfolgserlebnis gehabt zu haben, von dem es im Landtag nur wenige gibt. Doch hören wir ihn selbst: „Als Mitarbeiter der Reinigungsfirma habe ich eine Fassade gereinigt und Lebensmittelbehälter mit Schaum ausgewaschen.“ Das ist stark, schlicht und gut. „Es war eine tolle Erfahrung und hat mir viel Spaß gemacht.“ Weil scheint einen Glückskeks von der Hamelner Sorte „Sei jeden Tag begeistert von allem, was du machst“ gegessen zu haben. Immerhin, es geht noch. Eine Anschlussbeschäftigung fände sich immer – wobei Weil wohl doch besser in die Staatskanzlei als in den Blaumann passt.

Weihnachtsfieber im September

Und sonst? Haben wir mangels Masse den „Tag der Zahngesundheit“ einigermaßen überstanden, fragen wir uns, warum die Masse der Deutschen eher dem Weihnachtsmarkt als dem Weihnachtsfest entgegenfiebert, und wünschen uns, dass dieser verdammte Corona-Reigen irgendwann vorbei ist und wir den Teufel einen guten Mann sein lassen können. Wahren Sie Abstand und Haltung! Venceremos, Niedersachsen!

Von Michael B. Berger