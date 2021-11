Herrje, jetzt kommt es ganz dicke. Nicht nur, dass Corona wieder wütet, auch die Schweinepest ist auf dem Vormarsch. Von der Geflügelpest ganz zu schweigen. Die Natur schlägt zurück und der Verband der Geflügelhalter will jetzt die Frage intensiv diskutieren, ob man nicht Puten impfen sollte. Na, hier gäbe es vermutlich keine Impfgegner, aber so eine geimpfte Pute ist für uns Verbraucher irgendwie auch eine unappetitliche Vorstellung. Wie überhaupt der gesamte November eine unappetitliche Vorstellung ist. Kaum, dass es hellgeworden ist, wird es schon wieder dunkel. Grau in Grau, wohin das Auge blickt. Man möchte den Blues bekommen...

Beim Atomschlag einfach unter den Tisch

Nur die Nachricht, dass der Wiedehopf diese Woche zum Vogel des Jahres gekürt worden ist, hellt unser Gemüt auf. Preisen wollen wir das wunderhübsche Tierchen. Rohrflötengleich ist der Gesang des Männchens, dieser drosselgroßen Art. Rääh, rääh, ist der Warnruf des Wiedehopfes, der dem des Eichelhähers gleicht. Und naht ein Raubvogel, legt sich der Vogel einfach mit breit gespreitzten Flügeln und dem Schwanz auf den Boden, sodass er einfach übersehen wird. So wie es uns früher gelehrt worden ist bei einem Atomschlag. Einfach unter den Küchentisch und abwarten. Ach, wie göttlich ist doch unsere Natur....

Zum Vogel des Jahres unter den Ministerpräsidenten würden wir zweifellos den bayerischen CSU-Politiker Markus Söder ausrufen. Auch wenn für ihn noch kein Raubvogel erfunden wurde, der ihn in Tarnstellung auf den Boden zwingt. Söder hat die schlimmsten Corona-Ausbrüche im eigenen Lande zu verzeichnen. Doch wettert er am liebsten über andere wie ein Rohrspatz, genauer wie eine Rohrammer. Jetzt brauche es „einen echten Wellenbrecher“ und „keine homöopathischen Dosen“ gegen das Virus, sagt der Freistaatfürst, dessen Wirtschaftsminister sich zu Beginn der Karnevalszeit nun endlich auch hat impfen lassen. Kein Wunder, droht der Landesfürst doch mit einem „De-facto-Lockdown für Ungeimpfte“. Wow. Der Söder boostert seine Worte.

Ampeln, die sich wegducken

Es ist jetzt ein bisschen unfair, auf den Maulhelden Söder Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann folgen zu lassen, doch dessen Schelte „die Ampel duckt sich weg“ über den Corona-Kurs der Bald-Regierungsparteien ist sprachlich auch nicht frei von Komik. Ampeln, die sich wegducken, können auch im neblig-trüben November wenig Lichterglanz erzeugen...

In Söders Freistaat Bayern beschäftigt sich übrigens das Amtsgericht Kempten seit Monaten mit der Frage, ob der Maibaum der Allgäu-Gemeinde Altusried zu übermäßig viel Vogelkot auf einem Nachbargrundstück führe. Ein Nachbar hat deswegen gegen den 26 Meter hohen Maibaum geklagt, Gutachter sind bereits bemüht worden. Ein Mitglied des beklagten Trachtenvereins gab nur zu Protokoll: „Das muss mir mal einer zeigen, dass so ein Vogel acht oder zehn Meter quer scheißt.“ Felix Bavaria, hier gibt es offenbar nicht nur Querdenker, sondern auch Querscheißer. Und ziemlich viele komische Vögel.

Munter bleiben!

Von Michael B. Berger