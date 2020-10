Das sind schon sehr irritierende Bilder, die uns da über den Atlantik zugeflattert sind: Ein schwer atmender, aber flott salutierender US-Präsidentendarsteller, der von sich sagt, er sei der Größte und schlage sogar das Virus. Mein Gott, Amerika. Vielleicht war es doch nicht so gut, dass die Engländer ihre einstige Kolonie in die Freiheit entlassen haben. Es ist auch kein Trost, dass das Virus einen ausgesprochen schlechten Geschmack beweist, indem es sich ausgesprochen schräge Wirtstiere aussucht wie Boris Johnson oder Jair Bolsonaro. Aber gibt es noch Trost in dieser gottverlassenen Welt? Und: Warum erschießen die Amerikaner immer die falschen Präsidenten?

Suppe satt vom Koloss aus Hagermarsch

Trost gibt es auch nicht, wenn man dieser Tage auf Niedersachsens Äcker blickt. Kürbisse, wohin das Auge blickt. Dicke orange Kürbisse. Und nooooch dickere orange Kürbisse. Kolossale Kürbisse, die jedes Maß sprengen und die nach kräftigen Traktoren rufen, weil kein stämmiger Landwirt sie noch zu stemmen weiß. Kürbisse, so protzig wie der Trump-Tower. Wer hat den dicksten? Na, Kevin Rataj aus Hagermarsch im Landkreis Aurich hat ihn. 702,4 Kilogramm wiegt der Gigant aus dem Ostfriesischen, der im weltweiten Vergleich allerdings ein Winzling sein soll. Flüssigdünger und Wasser ohne Ende soll das Erfolgsrezept für dieses Kürbismonster sein, aus dem man überschlagsmäßig etwa 2341 Portionen Suppe produzieren könnte (bei einer angenommenen Kürbismenge von drei Kilo für zehn Personen). Aber, die Frage muss gestellt werden können, woher nur kommt dieser Kürbiswahn?

Was ist los mit Polen?

Wenn das so weitergeht, wird man irgendwann noch nach einem Endlager für abgelegte Kürbisse suchen müssen, und irgendein Trottel wird rufen: „Bringt sie doch nach Gorleben.“ Weil dort jetzt ein Salzstock leer steht. Doch in Salz eingelegte Kürbisse sind genauso unbekömmlich wie Ostfriesenwitze auf dem flachen Land. Oder vielleicht sollte man die Dinger nach Polen bringen, wo sich immer mehr Regionen zu schwulen- und lesbenfreien Zonen erklären? Doch, doch, so was gibt es tatsächlich. „LGBT-freie Zonen“, wie der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Siemer in einer Protestpressemitteilung erklärt. Dass auch früher die Ausrufung von atomwaffenfreien Zonen eher symbolischer Natur war, ist in dieser Hinsicht auch kein Trost. Hoffen wir, dass Polen noch nicht verloren ist.

Von allen guten Geistern verlassen scheint der Landtagsabgeordnete Stefan Bothe, ein AfD-Mann, derzeit fraktionslos und ausgebildeter Altenpfleger. Der hat diese Woche im Landtag glatt behauptet, die Corona-Gefahr sei längst gebannt. Da kann man doch froh sein, dass Bothe derzeit im Landtag sitzt und nicht in einem Altenheim arbeitet. Als Fraktionsloser im Parlament wird er im Leineschloss weniger Schaden anrichten. Manchmal hat selbst die Wahl von Populisten auch etwas Gutes ...

