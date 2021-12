xxx

Da leuchtet doch der stille Wahnsinn durch die Butzenglasscheibe. 444 Plastik-Weihnachtsbäume haben Thomas und Susanne in ihrer 100-Quadratmeter-Wohnung in Rinteln aufgestellt und lassen 47.000 Lichter in ihren Räumen funkeln. Rintelnrekord, Niedersachsenrekord, Weltrekord. Auch sogenannte Themenbäume soll es geben, etwa mit „Star Wars“-Figuren oder Quietscheentchen. Von wegen „Stille Nacht, heilige Nacht“, wenn’s Quietscheentchen lacht.

Wer will bei dieser Vielfalt in der heimischen Wohnung denn noch ins All? Oder in Rinteln jemanden hinter die sprichwörtliche Fichte führen? Niedersachsen ist eben nicht nur Rüben-, Grünkohl- oder Corona-Ordnungschaos-Rekordland, sondern, und jetzt wird es feierlicher, Stubenweihnachtsbaumrekordland. Leute, schaut nach Rinteln. Dort werdet Ihr das Bäumlein findeln ...

Salzarm an die Macht

So ein handfester Rekord lässt eben jegliche Sinnfrage verschwinden. Funkelnde Bäume, glänzende Glatzen. Frohsinn über den Tannen, Tassen und Wannen im Jahr, als Deutschland die Fortschrittskoalition gebar und Christian Lindner über Olaf Scholz harfte, der neue Kanzler verfüge „über ein inneres Geländer, um das Land nach vorn zu führen“. Innere Geländer, die nach vorne führen? Ach, was soll’s. Hosianna: Karl, der so Schmächtige wie gleichermaßen Große, ist Bundesgesundheitsminister worden. Salzarm wie immer.

Das Landvolk in Niedersachsen vermeldet übrigens, dass Impfen hilft. Zumindest bei unkastrierten Ebern. Die ließen sich früher schlechter vermarkten. Wegen des strengen Geruchs, der trotz zeitigen Ablebens auch einer Eberleiche noch anhaftete. Deshalb wurden die Eber, man gönnt sich ja sonst nichts, früher betäubungslos kastriert, was weder für den Eber noch für den Konsumenten (wir wählen hier bewusst die männliche Form) eine schöne Sache war. Bis etwa 100.000 Improvac-Schweine ins Spiel kamen. Gepikste Tiere, bei denen der üble Geruch gewissermaßen weggeimpft wurde. Impfung oder Kastration? Keine Frage, in diesem Fall war Impfung das mildere Mittel.

Geht Weihnachten auch ohne?

Wir wollen jetzt keine neue Diskussion eröffnen über die Krone der Schöpfung, über „den Mensch, das Schwein“ (G. Benn), auch nicht, ob Improvac hilft oder die Berliner Fortschrittskoalition, sondern nur still den Glanz der Vorweihnachtszeit genießen, in der die Kassen diesmal nicht so kräftig klingeln und der Evangelische Pressedienst die Frage diskutiert, ob Weihnachten denn auch ohne Geschenke ginge. In manchen Fällen sei es sogar in Ordnung, ganz auf Gaben zum Fest zu verzichten, sagt die Kieler Psychologin Svenja Lüthge im Gespräch mit dem epd und rät dazu, auch bei Weihnachtsgeschenken die Erwartungen nicht zu hoch zu hängen. Also wie bei der Fortschrittskoalition. Muss ja irgendwie. Immer noch besser als Kastration. Sagt sich zumindest der Eber.

Wir haben uns dann noch gefragt, wohin Olaf Scholz mit all den Blumensträußen hin ist, die er diese Woche bekommen hat. Und fanden es eine Superidee vom Mann vom SSW (Südschleswigscher Wählerverband), dem Scholz einen Korb mit Äpfeln zu überreichen. An apple a day keeps the Lauterbach away, wie der Däne sagt.

Schönen 3. Advent!

Von Michael B. Berger