Sie sind ausgesprochene Einzelgänger, passen also gut in unsere überindividualisierte Gesellschaft, in der man angesichts des Überangebots von nicht Milch enthaltenen Milchgetränken schon mal schnell die Übersicht verliert. Sie sind nacht- und dämmerungsaktiv (auch das passt in diese grau getrübten Tage, bei denen man ungern das Bett verlässt). Und sie sind Pflanzenfresser, die sich nur hin und wieder ein Sonnenbad gönnen. Nein, die Rede ist nicht von den grünen Mitgliedern der Ampelkoalition, sondern von einem Export aus Hannover, der in Prag schon zu einem kleinen Medienereignis geworden ist, obwohl er sich noch gar nicht richtig dem Publikum gezeigt hat. „Cooper“, ein Nacktnasenwombat, sei bereits jetzt eine Attraktion, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. An diesem Wochenende solle „der niedlich aussehende tasmanische Beutelsauger nach wochenlanger Quarantäne erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden“. Jetzt hoffe man, so heißt es weiter, dass sich bald noch ein Weibchen zu „Cooper“ geselle. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt ...

Keine Silvesteransprache ohne Omikron

Diese Nachricht haben wir nur gebracht, um etwas Aufhellendes in die Nieselregen verhangene Januarlandschaft zu streuen, in der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten aller Länder ganz ohne Merkel, aber voll verscholzt darüber brüten, ob 2G plus in Gaststätten und die Vollmaskierung mit FFP2 geeignet sind, der Omikron-Mutante unser grimmes Haupt entgegenzurecken. Keine Silvesteransprache ohne die Omikron-Variante, die aber, wenn nicht alles täuscht, nach vollem Aufflammen auch auf ein Abebben der Weltenseuche hindeuten könnte. Auch unser wohlweiser Regent hat noch einmal darauf hingewiesen, wie gut die Niedersächsinnen und -sachsen durch die Corona-Inzidenzen gekommen seien. Die Nachricht, dass Stephan Weil in Hannover bald ein Institut für angewandte Selbstgerechtigkeit eröffnen werde, wird von der Staatskanzlei indes heftig dementiert. Dagegen spreche schon der Koalitionsausschuss.

Wunderbare Bilder aus Bayern

Apropos Koalitionsausschuss: Waren das nicht auch wunderbare Bilder, die uns diese Woche vom bayerischen Kirchsee bei Bad Tölz erreichten? Zwei Männer, lange Kerls, die auch Friedrich der Große gern vor der Hütte gehabt hätte, schlendern auf einem Steg Richtung See, auf ein circa 16 Meter tiefes Moorgewässer zu. Rücken an Rücken, den Blick auf eine alpine Landschaft gerichtet. Söder und Merz, der Franke im seeblauen Anorak, der Zugereiste im schlammfarbenen Janker, wie die stets modeaffine „Süddeutsche Zeitung“ vermerkt. Auch das Schild „Betreten der Eisfläche auf eigene Gefahr“ darf nicht fehlen. Ein „Sturm der Liebe“ (SZ)? Wohl kaum. Mal wieder eine Männerfreundschaft. Zum Kotzen. Wir kennen das.

Die Friedensgemeinde weist den Weg

Da ist die Milchtankstelle schon nachhaltiger, die die evangelische Friedensgemeinde in Bremen jetzt zu ihrem Klimaschutz-Themenjahr starten will – unter dem Motto „Ein Land, wo Milch und Honig fließen“, wie der Evangelische Pressedienst vermeldet. Im ersten Halbjahr seien zwölf Veranstaltungen geplant, unter anderem mit einem Hirnforscher, einem Extrembotaniker, einem Biobauern und einer Imkerin. Da geht es also hin mit dem Protestantismus. Kaum eine Veranstaltung, auf der nicht ein Hirnforscher zurate gezogen wird.

Von Michael B. Berger