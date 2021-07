Immer mehr Feldversuche kreisen um die Frage, ob auch unter pandemiebedingten Abstands- und Distanzregelungen Rausch- und Paarerlebnisse möglich sind. So soll auch das „Watt En Schlick“-Festival im friesländischen Dangast an diesem Wochenende unter streng wissenschaftlichen Bedingungen ablaufen, wie mehrere Medien berichten. Gefeiert werde keineswegs einfach so: „Es gibt eine Ausnahmeregelung des Landes Niedersachsen, denn das Festival läuft als sogenanntes Modellprojekt.“ Der Landkreis Friesland begleite es wissenschaftlich, gemeinsam mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Jade-Hochschule. Sie bewerten die Test- und Hygienemaßnahmen und dokumentieren sie. Man stelle sich unter diesen Bedingungen einmal Woodstock vor. Aber Dangast ist eben nicht Woodstock. Zum Trost: Das wird auch nach der Pandemie so bleiben.

Schlafen als adäquate Protestform

Ob man auch über Dangast sagen kann, dass die „Übernachtungsinfrastruktur“ des Ortes „eine enge konzeptionelle und inhaltliche Verknüpfung mit den Versammlungsthemen aufweist“? Das hat das Bremer Oberverwaltungsgericht zu einem Klimacamp befunden, das nahe dem Bremer Rathaus errichtet worden ist und in dem Klimaaktivisten die Politik der Hansestadt anprangern (wie in anderen Städten auch). „Die Bürgerschaft verschläft den Klimawandel“, heißt ihr Motto. So gelte das Schlafen, schloss einer der Aktivisten messerscharf, vor dem OVG als adäquate Protestform. Vielleicht werde man, kündigte eine Aktivistin an, die sogar das Patriarchat in Deutschland abschaffen will, bis Weihnachten vor dem Rathaus wild campen. Dem Weihnachtsmarkt zum Trotz.

Apropos schlafen. Die Meyer-Werft in Papenburg, die sich derzeit durch wenig arbeitnehmerfreundliches Verhalten hervortut, soll den Bau eines neuen, 290 Meter langen Kreuzfahrtschiffes planen, das „Ocean Residences“ heißen soll. Der Clou des Kreuzfahrtschiffes: Die 130 Riesenappartements sollen nicht mehr an Touristen für die Dauer einer Seetour vergeben, sondern von Leuten, die offenbar eine Menge Moos haben, gekauft werden. Schwimmende Tiny-Houses für Millionäre. Das liegt im Trend. Vielleicht könnte man auch einen der geplagtesten Flüsse Deutschlands, die Ems, an einen Brackwasserliebhaber verkaufen?

Drei Hupen für ein Halleluja

Apropos Ems: Dort fanden diese Woche symbolische Spatenstiche zur Eröffnung eines Bauprojektes im Kommunalwahlkampf auf dem Wasser statt. Obwohl als Baubeginn für die Friesenbrücke erst das Jahr 2022 vorgesehen ist, zogen Bahn-Vorstand Roland Pofalla und seine CDU-Kumpanen Enak Ferlemann und Bernd Althusmann den feierlichen Baustart vor laufenden Kameras schon einmal vor. Mit Schiffshupentönen aus mehreren Handhupen. Drei Hupen für ein Halleluja. Er könne ja die Kritik der Bürgerinnen und Bürger verstehen, dass die Drehbrücke nach fünf Jahren immer noch nicht fertig sei, näselte der frühere Kanzleramtsminister im klassischen Pofalla-Sound (dem jetzt nur noch Bundesaußenminister Maas nahekommt). Aber man habe eben nach der besten Lösung gesucht. Die wird mit 125 Millionen Euro jetzt doppelt so teuer wie geplant.

Von Michael B. Berger