Herr Toepffer, am 27. August geht Niedersachsen ins Risiko: Schulstart mit Präsenzunterricht trotz steigender Corona-Zahlen. Ist Niedersachsen gut vorbereitet?

Niedersachsen ist bestmöglich vorbereitet. Ich gebe allerdings zu, dass viele Fragen offen sind und wir erst in vierzehn oder mehr Tagen nach der Schulöffnung wissen werden, ob wir wirklich alles richtig getan haben.

Anzeige

Welche Fragen sind Ihrer Ansicht nach offen?

Weitere HAZ+ Artikel

Die Frage der Maskenpflicht in der Schule ist eine Frage, die selbst in der CDU umstritten ist und heiß diskutiert wird. Es gibt gute Gründe für noch mehr Vorsicht und also die Maskenpflicht, aber auch gute Gründe dagegen. Ich persönlich bin gegen eine Maskenpflicht, weil sie in dem geplanten Präsenzunterricht schwer zu realisieren wäre. Ich denke, aus pädagogischen Gründen wäre ein Präsenzunterricht mit Maske schwer möglich. Dann sollte man doch lieber zu anderen Modellen greifen, etwa eine Mischung aus Online- und Präsenzunterricht.

Wir haben im Gegensatz zu anderen Bundesländern noch immer keinen aktualisierten Bußgeldkatalog, weil die Landesregierung einen ersten Entwurf mit zum Teil absurden Vorschlägen zurücknehmen musste. Werden wir in Niedersachsen gut regiert?

Nicht alle halten sich dran: Maskenpflicht in den Üstra-Bahnen. Quelle: Christian Behrens

Wir haben zwar keinen neuen Bußgeldkatalog, aber dennoch werden Verstöße etwa gegen die Maskenpflicht geahndet. Insofern hängt das Heil nicht von der Verordnung ab. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bußgeldkataloge weniger wichtig sind als die wirkliche Durchsetzung von Abstands- und Hygieneregeln. Ein schönes Beispiel war der örtliche Personennahverkehr in Hannover, wo viele beklagten, dass die Maskenpflicht vielerorts gar nicht umgesetzt wird. Das hat sich offenbar geändert. Manchmal reicht schon eine freundliche Ermahnung, habe ich festgestellt.

Eines der umstrittensten Themen derzeit ist die Frage, wie man mehr Natur- und Artenschutz erreichen kann. Landesregierung, Umwelt- und Landwirtschaftsverbände haben sich auf freiwillige Vereinbarungen geeinigt, die im Herbst in Gesetze gegossen werden. Aus der FDP kommt die Kritik, hier werden Gesetze, die das Parlament noch gar nicht besprochen hat, an Lobbyisten versprochen. Ist das noch demokratisch?

Es ist zumindest gefährlich, wenn der Eindruck erweckt wird, dass das, was außerhalb des Parlaments besprochen worden ist, eins zu eins vom Parlament so umgesetzt wird, als sei das Parlament nur noch ein bloßes Vollstreckungsorgan. Das wird nicht so geschehen. Gleichfalls finde ich aber gut, wenn man im Vorfeld von Parlamentsentscheidungen auslotet, wie man am besten und schnellsten zu mehr Artenschutz und dem Ausgleich auch landwirtschaftlicher Interessen kommt. Das tut man doch bei Verbandsanhörungen auch.

Nun läuft aber gleichzeitig die Initiative für einen Volksentscheid, zu dem es auch in Bayern in der Artenschutzfrage gekommen ist, nachdem man auch dort anfangs versucht hat, die strittigen Fragen schiedlich-friedlich zu klären. Ist der sogenannte niedersächsische Weg, also ohne Volksentscheid, damit nicht zum Scheitern verurteilt?

Nein, das glaube ich noch nicht. Wir machen jetzt erst einmal ein ganz normales Gesetzgebungsverfahren zu einem verbesserten Arten- und Gewässerschutz und schauen, was der Naturschutzbund Deutschland macht. Er hat ja angekündigt, dass er seine Unterstützung der Initiative für eine Volksinitiative, gegen die ich übrigens grundsätzlich gar nichts hätte, dann einstellt. Aber eines kann man jetzt schon feststellen. Dadurch, dass der Nabu einerseits den niedersächsischen Weg mit trägt, andererseits für das Volksbegehren trommelt, ist das Vorhaben, ein befriedetes Verfahren zu bekommen, stark gefährdet. Ich finde, man muss sich schon entscheiden: Entweder man setzt sich mit Landwirten und der Regierung an einen Tisch, setzt also auf eine friedliche Einigung, oder man zieht ein Volksbegehren durch, wie es jetzt der Nabu tut. Dass die Landwirte darüber verärgert sind, kann ich voll verstehen. Ich habe jedenfalls Szenen auf Marktplätzen erlebt, die waren nicht schön.

Hannover, Innenstadt: Beginn des Volksbegehrens zum Artenschutz in Niedersachsen Quelle: Tim Schaarschmidt

Was für Szenen?

Ich habe aktive Auseinandersetzungen erlebt, wo sehr gut informierte Landwirte mit ehrenamtlichen Umweltaktivisten diskutieren wollten, die sich aber an ihren Tischen mit den Listen für das Volksbegehren bedrängt sahen. Das ist das Gegenteil von dem, was wir mit dem niedersächsischen Weg erreichen wollten.

Woher nehmen Sie dann den Optimismus, dass das dennoch gut ausgehen könnte? Die Unterschriftensammlung zum Volksbegehren wird gewiss nicht abgeblasen werden.

Ja, die wird schon deshalb nicht abgeblasen werden, weil die Grünen und andere Verbände dahinterstehen. Aber es ist jetzt die Kunst des niedersächsischen Gesetzgebers, eine Lösung zu finden, mit der alle einigermaßen gut leben können.

Anderes Thema: Nach Corona, so heißt es immer wieder, werde die Politik nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Dennoch bekommt die Tui immer wieder Milliardenhilfen vom Bund und auch Hilfen vom Land, und Ministerpräsident Stephan Weil besucht die Meyer-Werft, die riesige Kreuzfahrtschiffe mit öffentlicher Hilfe über einen toten Fluss ans Meer bugsiert. Muss sich da nicht etwas ändern?

Es ist richtig und auch erforderlich, dass man um jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpft. Wenn die ersten verschwunden sind, brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, wie Unternehmen neu zu strukturieren sind. Das heißt: Die Unternehmen müssen erst einmal erhalten werden. Sicher wird die Welt nach Corona eine andere sein. Das heißt, in einem zweiten Schritt muss man überlegen, ob man ein anderes Geschäftsmodell braucht. Ich habe, nehmen Sie als Beispiel die Meyer-Werft, große Zweifel, ob man künftig noch große Geschäfte mit dem Bau großer Kreuzfahrtschiffe machen wird. Aber die Meyer-Werft ist ein großartiges Unternehmen, das sicherlich auch andere Geschäftsmodelle entwerfen wird. Ähnliches gilt für die Tui. Auch nach Corona werden die Leute wieder verreisen.

Das ist Dirk Toepffer Dirk Toepffer ist seit November 2017 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Hannover. Der 1965 in der niedersächsischen Landeshauptstadt geborene Jurist hat in Hannover studiert, sich hier auch als Rechtsanwalt niedergelassen. Toepffer war vor der Übernahme des Chefsessels stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. Er vertritt eine eher liberale „Großstadt-CDU“. Toepffer ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Von Michael B. Berger