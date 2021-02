Es gibt Worte, die scheinen in unsere virenlastigen, von Kontaktverboten gezeichneten Zeiten nicht recht zu passen. Etwa jenes von der „Begegnungsbox“, die man jetzt in Hamburg geschaffen hat. Nein, nicht in Sankt Pauli, sondern zwischen Wedel und Blankenese.

Und wer diese Begegnungsbox ansteuert, sollte schon schwimmfähig sein, denn sie liegt mitten in der Elbe und erstreckt sich immerhin auf acht Kilometer Länge und 385 Meter Breite. So groß muss nämlich die Box sein, damit die dicken Pötte nicht aneinander schrammen, wenn sie sich auf der Elbe begegnen. Durch diese Boxen werde die Elbe für die internationale Schifffahrt „noch attraktiver“, frohlockt das Schifffahrtsamt. Ach, arme, alte Elbe – ausgebaggert wirst Du bis zum Letzten. Und den Schiet verklappen die Hamburger Pfeffersäcke dann in der Deutschen Bucht, damit alle was davon haben ...

Die Delmenhorster Grünkohl-Gang

Gottlob ist Delmenhorst kein Anlaufpunkt für die internationale Schifffahrt (wobei abzuwarten bleibt, was uns der Anstieg der Meeresspiegel noch bietet). Aber auch in Delmenhorst spielen sich merkwürdige Dinge ab. Wir meinen etwa jenes konspirative Treffen, zu dem sich acht ehrbare Delmenhorster Kaufleute in einem Hotel versammelt hatten. Sie nannten es Grünkohlessen, sind aber ertappt worden, als sie den Hintereingang des Hotels betraten, das sie dann aber in Polizeibegleitung (mit Handschellen?) verlassen mussten. Denkwürdig auch der illegale Frisiersalon in einem Delmenhorster Keller, der aufgeflogen ist.

Immerhin gab es nur wenige Verstöße gegen die coronabedingte Ausgangssperre im Kreis Wesermarsch, teilte die Delmenhorster Polizei diese Woche mit. So seien in der ersten Nacht nur neun Menschen nach 21 Uhr außerhalb ihrer Wohnungen angetroffen worden. Keiner von ihnen habe einen zulässigen Grund gehabt. Einige wollten angeblich nur kurz etwas erledigen, etwa Zigaretten holen. Zigaretten holen – das geht nun voll gegen die Volksgesundheit. Wir lassen uns doch nicht von einigen Nikotinabhängigen die Sinne vernebeln, oder?

Wer wird die Corona-Queen?

Warum richtet die wohlweise Landesregierung nicht ein eigenes Corona-Ministerium ein? Das wäre doch echte Aufbauarbeit. Wir hätten da schon einen Vorschlag, wenn man da an die Spitze setzen könnte. Richtig, Regierungssprecherin Anke Pörksen, die uns so schön juristisch die wunderbare Welt der Corona-Reglementierungen erläutert.

Überhaupt gehören die Pressekonferenzen des Corona-Krisenstabes zum Höhepunkt der Woche, etwa wenn Gesundheitsstaatssekretär Heiger Scholz erklärt, dass Schnittblumen eine verderblichere Ware seien als Wintermäntel. Weshalb man zum Valentinstag bereits die Blumengeschäfte geöffnet habe aber noch nicht die Herrenausstatter. Indes folge nicht jede Regierungsentscheidung der strengen Logik des Infektionsschutzes, räumte Scholz ein. Gleichwohl sei das Risiko, beim Kauf eines Blumenstraußes angesteckt zu werden, geringer als beim Kauf eines Wintermantels – „obwohl ich ein schneller Klamottenkäufer bin“. Wohl der Stadt, die so schnelle Klamottenkäufer hat!

Bleiben Sie negativ ...

Von Michael B. Berger