Der Sieg des Hardliners Jens Kestner beim Landesparteitag in Braunschweig hat die Gewichte in der AfD Niedersachsen nach rechts verschoben. Mit dem doppelten Abgang von Dana Guth ist das bürgerlich-konservative Lager der AfD nun endgültig geschwächt, meint Marco Seng.

So standen die AfD-Abgeordneten in Niedersachsen am 17. Oktober 2017 nach der ersten Fraktionssitzung im Landtag in Hannover. Jetzt ist die Fraktion durch den Austritt von Dana Guth, Stefan Wirtz (l.) und Jens Ahrends (3. v. l) zerbrochen. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa