Hannover

Die Vorsitzende der Grünen-Landtagsfraktion, Julia Willie Hamburg, und der frühere Landwirtschaftsminister Christian Meyer, werden bei der Landtagswahl 2022 als Spitzenduo antreten. Das erfuhr die HAZ vor der offiziellen Präsentation der beiden Spitzenkandidaten, die für kommenden Dienstag geplant ist. Dann wollen die beiden Parteichefs, Anne Kura und Hans-Joachim Janßen, ihr Spitzenpersonal sowie strategische Eckpunkte für die Wahl am 9. Oktober präsentieren.

An Statur gewonnen

Die 35-jährige Hamburg steht seit dem 17. März 2020 an der Spitze ihrer Landtagsfraktion. Sie folgte auf Anja Piel, die in den DGB-Bundesvorstand rückte. Hamburg, die sich auch erst in der Fraktion durchsetzen musste, hat in der Corona-Krisenzeit erheblich an Profil gewonnen – mit einer Mixtur aus Verbindlichkeit wie auch gelegentlich aufblitzender Angriffslust. Die ist ihrem Mitstreiter Christian Meyer auch eigen, weshalb er bei der Grünen-Basis sehr beliebt ist, aber in seiner Zeit als Landwirtschaftsminister auch stark polarisierte. Der 46-Jährige Meyer ist seit 2008 Mitglied des Landtages und war von 2013 bis 2017 Minister.

Ein Spitzenduo zu präsentieren, ist bei den Grünen in den letzten Jahren die Regel gewesen. So trat Hamburgs Vorgängerin Piel zweimal gemeinsam mit dem damaligen Umweltminister Stefan Wenzel an, Piel auf Platz eins, Wenzel auf dem zweiten. So wird es auch am kommenden Dienstag sein. Eine einzige Spitzenkandidatin gab es nur einmal in Niedersachsen – 2003 kandidierte hier Rebecca Harms.

Von Michael B. Berger