Hannover

Auf Niedersachsen kommen weitere Erleichterungen in der Corona-Pandemie zu. Die Landesregierung hat am Sonntagabend eine neue Corona-Verordnung vorgelegt, die ab Montag, 31. Mai, gilt. Angesichts schnell sinkender Infektionszahlen werden die Corona-Beschränkungen zum Teil deutlich gelockert. Für vollständig Geimpfte oder Genesene gelten die Regelungen teilweise ohnehin nicht mehr.

Wie sieht die neue Verordnung aus?

Niedersachsen hat nach Angaben von Regierungssprecherin Anke Pörksen die drei Szenarien des bestehenden Stufenplans in die Verordnung eingearbeitet. Was ist möglich bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100? Was bei weniger als 50? Und was unter 35?

Allerdings wurde der Plan fallen gelassen, bei einer Inzidenz unter 10 die Beschränkungen ganz aufzuheben, weil dies zu einem Pulleffekt in die wenigen Landkreise führen würde, die derzeit unter dieser Marke liegen, so Pörksen. Die Landesregierung mahnte am Sonntag noch einmal, die Abstands- und Hygienregeln strikt einzuhalten.

Damit ein Landkreis oder eine Großstadt in eine niedrigere Stufe wechseln kann, muss die Infektionszahl an fünf Werktagen hintereinander unter dem jeweiligen Schwellenwert liegen. Am Sonntag lagen fast alle Kreise und Städte in Niedersachsen unter der Marke von 50. In 38 von 45 Kreisen wurde der Wert von 35 unterschritten.

Am Sonntag war der Koalitionsausschuss der rot-schwarzen Landesregierung noch einmal zusammengetreten und hatte einige Korrekturen vorgenommen, die etwa dem Tourismus helfen können. So wurde die Wiederbelegungssperre bei Hotels in Regionen mit Inzidenzen zwischen 35 und 50 auf eine Nacht begrenzt und die Kapazität der Hotelausnutzung von 60 auf 80 Prozent erweitert, was Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) ausdrücklich begrüßte. „Mit der neuen Coronaverordnung kommen wir dem Alltag deutlich einen Schritt näher.“

Was bedeuten die neuen Regeln für die Region Hannover?

Seit Dienstag liegt die Inzidenz in der Region Hannover stabil unter 50. Am Sonnabend (32,3) hatte die Region den entscheidenden fünften Werktag in Folge unter dem Grenzwert erreicht. Damit konnte die Region an diesem Wochenende bekannt geben, dass ab Montag die vom Land geplanten Regelungen für die Stufe von 35 bis 50 gelten. Am Sonnabend hat die Region die entsprechende Allgemeinverfügung veröffentlicht.

Welche Kontakte sind möglich?

Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen sich maximal zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit. Unterhalb der Inzidenz 35 ändert sich daran laut Stufenplan nichts. Zusammenkünfte von Kindern bis einschließlich 14 Jahren sind bis zehn Personen zulässig – und bis zu einer Inzidenz von 50.

Alle Schüler sollen zurück in den Präsenzunterricht, wenn die Inzidenz unter 50 bleibt. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv)

Was ändert sich in Schulen und Kitas?

Die Schulen in Niedersachsen wechseln am Montag, 31. Mai, wieder in den Präsenzunterricht mit täglichem Schulbesuch, die Kitas in den Regelbetrieb, wo die Pflicht zu festen Gruppen entfällt. Voraussetzung ist auch hier, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Kreisen und Großstädten stabil unter 50 liegt, wie Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) angekündigt hatte. Für die Region Hannover gilt also: Zum ersten Mal seit fünf Monaten sehen sich alle Schüler einer Klasse wieder.

Die Test- und Maskenpflicht für den Schulbesuch wird aufrechterhalten. Alle Schüler müssen zweimal in der Woche einen Corona-Test machen. In den Kitas sind freiwillige Tests geplant, das Land tut sich aber schwer mit der Beschaffung von Testkits. Die Stadt Lehrte etwa hat deshalb selbst Lollitests gekauft. In Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 35 sollen die Testungen in Schulen und Kitas entfallen.

Sollte die Inzidenz wieder über 50 steigen, kehren die Schulen in den Wechselunterricht zurück.

Wie geht es in Gastronomie und Tourismus weiter?

Die Landesregierung erlaubt Gastronomiebetrieben, auch den Innenbereich zu öffnen. Eine Sperrstunde greift um 23 Uhr. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 50 müssen sowohl draußen als auch drinnen Tests vorgelegt werden. Draußen entfällt die Maskenpflicht. Liegt die Inzidenz unter 50 fällt die Testpflicht im Außenbereich weg, bei weniger als 35 auch innen. Für die Außengastronomie fällt bei einer Inzidenz unter 35 auch die Sperrstunde weg.

Private geschlossene Feiern sind im Innenbereich bei einer Inzidenz unter 35 mit bis zu 100 Personen möglich, allerdings nur für negativ Getestete. Zwischen 35 und 50 sind private Feiern nur draußen mit 50 Personen möglich. Stadtführungen sowie Naturführungen sind mit Hygienekonzept ohne Personenbegrenzung erlaubt.

Für Hotels und andere Beherbergungsbetriebe ergibt sich bei einer Inzidenz über 50 keine Veränderung der geltenden Regeln, die eine maximal 60-prozentige Auslastung und Testpflicht für die Gäste vorschreiben. Sinkt die Inzidenz unter 50, dürfen bis zu 80 Prozent belegt werden. Auch touristische Busreisen sind wieder zulässig – und zwar unabhängig von der Inzidenz. Allerdings gilt dabei eine Test- und Maskenpflicht.

Erst testen, dann zum Einkaufsbummel? Diese Regel soll am Montag in der Region Hannover aufgehoben werden. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Wird im Einzelhandel weiter gelockert?

Die Testpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 wurde bereits vergangene Woche aufgehoben. In der Region Hannover war das bislang nicht der Fall – es soll aber am Montag so weit sein. Baumärkte gelten künftig als Grundversorgung – bei ihnen ist auch über einer Inzidenz von 50 kein Test mehr nötig.

Bei einem stabilen Wert unter 35 sollen auch die Zugangsbeschränkungen für die Kunden entfallen. Die Maskenpflicht beim Einkauf soll bestehen bleiben – auch bei einer Inzidenz unter 35.

Was ändert sich beim Freizeitsport?

Kontaktsport ist bei einer Inzidenz unter 50 auch für Erwachsene wieder möglich, beschränkt auf maximal 30 Personen im Freien, wobei Geimpfte nicht mitzählen. Für alle anderen sind negative Tests nötig. Mannschaftssport wäre dann wieder möglich. Individualsportarten sind unter der Inzidenz von 50 im Rahmen der Kontaktbeschränkungen möglich. Unter 35 können die Sportanlagen mit einem Hygienekonzept komplett öffnen, inklusive Duschen und Umkleiden. Zuschauer sind in beschränkter Anzahl wieder zugelassen. In der Halle ist Kontaktsport in vollem Umfang erst unter 35 möglich.

Die Freibäder öffnen wieder, die Hallenbäder (mit Ausnahmen geschlossener oder privater Nutzung) erst bei einer Inzidenz unter 35. Sie dürfen nur in Hotels benutzt werden (also nicht fürs allgemeine Publikum). In Freibädern entfällt die Testpflicht.

Test- und Maskenpflicht in Hannovers Zoo könnten schon am 31. Mai wegfallen. Quelle: Jochen Lübke (Archiv)

Und Museen und Zoos?

Museen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstätten dürfen unter 50 – also etwa aktuell in der Region Hannover – sowohl drinnen als auch draußen ohne Test besucht werden. Die anfänglich geplante Begrenzung der Besucherzahl von 75 Prozent fällt bei Zoos, Tierparks und botanischen Gärten jetzt in der Region Hannover weg. Unter 35 entfallen alle Beschränkungen, auch die Testpflicht für die Innenbereiche.

Ausstellungen wie im Sprengel-Museum dürfen bei einer Inzidenz unter 50 besucht werden. Quelle: Nancy Heusel

Was ist mit Kinos, Theatern und Konzerthäusern?

Sie sollen im Juni wieder öffnen dürfen. Bei Theatern und Kinos entfällt unterhalb der Inzidenz von 50 die bisherige Kapazitätsbeschränkung. Unterhalb einer Inzidenz von 35 sind auch Großveranstaltungen wie Konzerte oder Sportevents wieder möglich – mit Genehmigung.

Was ist sonst noch möglich?

Bars und Clubs können bei einer Inzidenz unter 35 mit einer Beschränkung auf 50 Prozent ihrer sonst üblichen Personenkapazität öffnen, ein Negativtest vorausgesetzt. Beim Tanzen entfällt die Maskenpflicht. Singen im Gottesdienst oder anderen religiösen Veranstaltungen ist auch nur bei einer Inzidenz von unter 35 erlaubt. Die Prostitution bleibt in allen Stufen weiterhin verboten.

Von Marco Seng und Michael B. Berger