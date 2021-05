Hannover

Hannover gilt als Hauptstadt des Protestantismus, weil hier die Verwaltungszentrale der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sitzt. Doch das 1985 in Hannover-Herrenhausen fertiggestellte Verwaltungsgebäude ist stark sanierungsbedürftig, sodass die EKD schon alle möglichen Varianten durchgespielt hat – bis hin zu einer Verlegung ihres Hauptsitzes in die Bundeshauptstadt Berlin. Doch nach ausführlichen Beratungen habe man sich gegen einen Weggang aus Hannover entschieden, bestätigt der Präsident des Kirchenamtes, Hans Ulrich Anke der HAZ. Nun bleibe die Frage, ob es eine Generalsanierung im Bestand oder vielleicht sogar einen Abriss der Verwaltungszentrale geben müsse.

Architektonisch reizvoll aber technisch völlig überholt

Die EKD ist der Dachverband für 20 Landeskirchen in ganz Deutschland. Das Kirchenamt in Herrenhausen ist auch nach 36 Jahren architektonisch reizvoll aber nach Meinung von Experten technisch völlig überholt. Schon aus Brandschutzgründen habe man eine Reihe von Nachbesserungen machen müssen, etwa Fluchttreppen nach außen anlegen. Doch für eine umfassendere Generalsanierung, die auch einen Neuzuschnitt der Büros und Versammlungsräume umfasse, habe man eine präzisere Vorplanung gemacht, die die Umbaukosten der Generalsanierung auf etwa 40 Millionen Euro taxiere. „Das ist natürlich eine extrem hohe Summe, die uns mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit dazu veranlasst hat, auch Alternativszenarien zu prüfen“, sagt der Präsident des Kirchenamtes. Gerade in Zeiten zurückgehender Mitgliederzahlen müsse man auch sehr wirtschaftlich mit dem Geld umgehen. Andererseits verschlinge gerade die technische Sanierung des Gebäudes viel Geld.

Hannover – eine chronisch unterschätzte Metropole

Auch Kostengründe haben nach Ankes Worten gegen eine Verlegung des Hauptsitzes von Hannover nach Berlin gesprochen, denn dort seien die Bau- und Grundstückspreise noch teurer als in der Landeshauptstadt. Aber auch die gute Erreichbarkeit Hannovers aus allen Teilen der Republik sowie die Attraktivität der Stadt selbst hätten dafür gesprochen, in Hannover zu bleiben. „Hannover wird chronisch unterschätzt, viele unserer Mitarbeiter arbeiten ausgesprochen gern hier und diejenigen, die aus dem Westen oder Süden hierher reisen, schätzen die ausgesprochen guten Verkehrsanbindungen.“ Zudem entspreche ein Sitz in Hannover der föderalen Struktur der EKD.

Derzeit können bis zu 260 Angestellte im Kirchenamt arbeiten – theoretisch, denn wegen Corona sind die meisten Angestellten im Homeoffice. Die zumeist kleinen Büros, in denen einer oder zwei Mitarbeiter säßen, entsprächen aber nicht mehr den kreativen Arbeitsweisen, die heute in Unternehmen und auch Verwaltungen gepflegt werden würden. Zudem sei die IT-Ausstattung in dem 1985 bezogenen Gebäude völlig überaltert. Auch Heizung, Lüftung seien sanierungsbedürftig, sodass eine Totalsanierung des Gebäudes nahe liege. „Abriss wäre eine Möglichkeit, aber noch besser wäre es, wenn wir es mit wirtschaftlich vertretbaren Kosten erhalten könnten“, sagt Anke. Denn auch architektonisch sei das von Architekt Axel Schultes konzipierte Gebäude reizvoll. „Dass der Andachtsraum im Erdgeschoss gleichsam das Fundament der Anlage bildet, ist ein Clou.“

Entscheidung fällt in einem Jahr

Die Baumaßnahmen sollte auch dazu führen, dass künftig mehr Mitarbeiter in der Zentrale arbeiten könnten und nicht in angemieteten Gebäuden über Hannover verstreut. „Ein Ziel wäre mindestens 350 Mitarbeiter.“ Dies könnte wieder zu wirtschaftlichen Einsparungen führen. Mit der Stadt Hannover sei man in sehr konstruktiven Gesprächen. Anke schätzt, dass die Entscheidungsfindung, wie man mit der Verwaltungszentrale verfahren werde, im Frühjahr kommenden Jahres abgeschlossen sein könnte.

Von Michael B. Berger