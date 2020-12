Hannover

In der Region Hannover wird es in diesem Jahr voraussichtlich keine Impfungen gegen das Coronavirus mehr geben. Die Impfkampagne in Niedersachsen soll am Sonntag nach Weihnachten beginnen, dem 27. Dezember. Nach HAZ-Informationen hat die Landesregierung aber entschieden, dass angesichts des bisher knappen Angebots an Impfdosen zunächst nur Menschen in den besonders betroffenen Landkreisen Cloppenburg und Osnabrück geimpft werden sollen. Frühestens vom 4. Januar 2021 an könnten dann weitere Kreise folgen.

Inzidenzwert in Cloppenburg bei 169,3

Für den Kreis Cloppenburg hat das Landesgesundheitsamt am Montag 169,3 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gemeldet (Sieben-Tage-Inzidenz). Im Kreis Osnabrück lag der Wert am Montag bei 146,6, in der Region Hannover bei 156,7. Allerdings sind die Werte in Cloppenburg und Osnabrück anhaltend sehr hoch.

Anzeige

Nur 40.000 Impfdosen

Für Niedersachsen stehen laut Gesundheitsministerium beim Impfstart zunächst nur 40.000 Impfdosen zur Verfügung. Da für einen ausreichenden Schutz zwei Impfungen innerhalb von 21 Tagen notwendig sind, reicht die Kapazität nur für 20.000 Menschen. Als Grund für die geringen Mengen werden Lieferprobleme beim Hersteller genannt. Es wird aber auch Kritik laut, dass EU und Bund zu wenig Impfstoff bestellt hätten.

Lesen Sie auch: Schnelltests in Hannover: Hier können Sie sich testen lassen

Am Montag hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für den Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und dessen amerikanischen Partners Pfizer gegeben und eine Zulassung für die EU-Staaten empfohlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) sprach von einem „Meilenstein in der Pandemiebekämpfung“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Impfzentren noch nicht aktiv

Das Land will – gemäß der Impfverordnung des Bundes – zunächst Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen impfen. Vorrang haben laut Gesundheitsministerium die Hotspots im westlichen Niedersachsen. Termine in den 50 Impfzentren sollen erst vergeben werden, wenn regelmäßig Impfstoff geliefert wird. Das sei aber noch nicht absehbar, hieß es.

Lesen Sie auch: Soll soll die Terminvergabe für die Impfung laufen

Bereits vor knapp einer Woche war klar geworden, dass Niedersachsen deutlich weniger Impfdosen bekommen würde als ursprünglich gedacht. Von 25.000 Dosen war dabei die Rede, bei Weitem nicht genug, um die Impfzentren betreiben zu können. Darum sollen zunächst mobile Teams zum Einsatz kommen, die die Heime ansteuern.

Von Marco Seng