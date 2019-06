Scharfe Kritik an Niedersachens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Der ukrainische Botschafter in Deutschland wirft ihm „Verrat am ukrainischen Volk“ vor. Weil hatte gefordert, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Gegenwind bekommt Weil jetzt auch vom Koalitionspartner CDU.