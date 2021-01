Harz-Region reagiert mit mehr Kontrollen und Appell: Bleiben Sie zu Hause!

Hannover

An den Hotspots im Harz soll es am kommenden Wochenende geregelter zugehen. Der Landkreis Goslar plant, Abstand und Maskenpflicht stärker zu kontrollieren. „Betretungsverbote halten wir für unverhältnismäßig“, sagte Landkreis-Sprecher Maximilian Strache der HAZ. Ein Gedränge auf Parkplätzen und Wegen im Harz wie am vergangenen Sonnabend und Sonntag solle es aber nicht mehr geben. Der Kreis will demnach den besonders betroffenen Kommunen Braunlage, Clausthal-Zellerfeld und Bad Harzburg anbieten, Polizei und Ordnungsämter durch zusätzliche Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen des Landkreises zu unterstützen.

Harz erwartet erneuten Ansturm

Am Montag konnte die Region vorläufig aufatmen. Zwar sind in Niedersachsen wie auch in Sachsen-Anhalt noch Ferien. Doch viele Eltern mussten wieder arbeiten, so dass sich der Ausflugsverkehr nun in Grenzen hielt. Da weiterhin Schnee angesagt ist, erwartet die Harz-Region aber für das kommende Wochenende einen erneuten Besucheransturm – entgegen aller fortlaufenden Aufrufe von Polizei, Kommunen und Tourismusverband, zum Schutz vor einer Ausbreitung des Coronavirus nicht anzureisen.

Einen entsprechenden Appell, während des Lockdowns auf solche Ausflüge zu verzichten, erneuerte am Montag auch das niedersächsische Tourismusministerium. „So sehr ich nachvollziehen kann, dass viele Menschen bei schönem Wetter in den verschneiten Harz fahren wollen, so sehr rate ich angesichts der Bilder vom Wochenende in diesem besonderen Corona-Winter davon ab“, sagte Minister Bernd Althusmann ( CDU). „Wenn sich aufgrund des Andrangs in einzelnen Orten Mindestabstände nicht mehr einhalten lassen, ist die Gefahr einer Virus-Übertragung bekanntlich höher.“

Torusmusverband bittet: Bleiben Sie zu Hause!

Alle Appelle hätten bisher nicht gefruchtet, bedauerte Carola Schmidt, Geschäftsführerin des Harzer Tourismusverbandes. „Leider müssen wir die Leute weiterhin bitten, zu Hause zu bleiben“, sagte sie der HAZ. „Auch wenn uns das Herz blutet, weil wir normalerweise im Harz sehr gerne Gäste willkommen heißen.“ Im Rahmen des Lockdowns sind neben den Skibetrieben auch Hotels und Gaststätten geschlossen. Da sich nun ausschließlich Tagestouristen zu den Rodelbergen und Wanderwegen aufmachen könnten, hätten sich die Verkehrsprobleme im Vergleich zu den Schneewochenenden anderer Jahre verschärft, ergänzt Schmidt. „Die Leute machen sich aus allen Richtungen morgens gleichzeitig auf den Weg.“

Probleme mit Fäkalien und Müll

Insbesondere auf den Zufahrtstraßen nach Torfhaus ging zeitweise nichts mehr. Die Corona-Verordnungen böten allerdings keine Grundlage für Betretungsverbote, wie sie Winterberg im Sauerland ausgesprochen hat, sagte der Sprecher des Landkreises Goslar. „Aus Staus geht kein Infektionsgeschehen hervor.“ Zusätzlich zur Verstärkung der Kontrollen an Parkplätzen und Wegen prüfe die Behörde, ob mobile Toiletten aufgestellt werden könnten. Verschmutzungen durch Fäkalien und Müll hatten sich am Wochenende als großes Problem herausgestellt.

„Winterruhe der Tiere nicht gefährden“

Friedhart Knolle vom Nationalpark Harz mahnte, die Winterruhe der Tiere nicht zu gefährden. „Die Nationalparkverwaltung bittet eindringlich, die Wege nicht zu verlassen, Lärm zu vermeiden, Hunde anzuleinen und auf das Wandern in der Dämmerung und bei Nacht freiwillig zu verzichten.“ Besucher waren zum Teil mit lauter Musik und abseits der Wege unterwegs gewesen. Loipen sind in Niedersachsen nicht und in Sachsen-Anhalt bis auf wenige Ausnahmen nicht gespurt; sie sollen keine zusätzlichen Touristen anlocken. Insbesondere das Gebiet um Torfhaus und Braunlage vertrage keinen erneuten Besucheransturm.

