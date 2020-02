Hass im Netz: Land will schärfere Regeln und persönliche Daten abfragen

Hannover

Die Anbieter sozialer Netzwerke sowie von Spielplatformen sollen künftig verpflichtet werden, von ihren Nutzern konkrete Daten zur Registrierung zu bekommen, also Name, Anschrift und Geburtsdatum. Damit könnte nach Ansicht der niedersächsischen Landesregierung die Hasskriminalität im Netz effektiver bekämpft werden. Eine entsprechende Bundesratsinitiative beschloss das Landeskabinett am Dienstag.

Täter schneller identifizieren

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) plädiert schon seit Längerem dafür, bei den sozialen Netzwerken so zu verfahren, wie es Telefongesellschaften bei Prepaidkarten für das Handy tun. Auch hier müssen die Nutzer bei der Registrierung ihre Daten preisgeben. Dies sei besser als die Verwendung von Klarnamen. Seine Forderung geht über die bisherigen Erwägungen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Hasskriminalität hinaus. Das Kabinett befasste sich am Dienstag auf seiner Sitzung in der Gedenkstätte Bergen-Belsen mit einem entsprechenden Vorschlag, der auf eine Änderung des Netzwerkdurchsuchungsgesetzes abzielt. Die Hasskriminalität gefährde „das friedliche Zusammenleben einer freien, offenen und demokratischen Gesellschaft“, heißt es in dem Gesetzesantrag. Der vorliegende Vorschlag werde die Identifizierung von Täterinnen und Tätern erleichtern und so die Strafverfolgung vereinfachen.

„Einen rechtsfreien Raum im Internet dürfen wir gerade vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von Hass und Hetze nicht dulden“, erklärte Pistorius zu dem Kabinettsbeschluss. Der Vorstoß bedeute nicht, „dass wir eine Klarnamenpflicht fordern. Aber wenn jemand unter seinem Nickname etwas strafrechtlich Relevantes formuliert oder gar jemanden bedroht, muss er dafür auch belangt werden können. So sollen mögliche Opfer geschützt werden können.“

Lesen Sie auch

Niedersachsen rüstet auf im Kampf gegen Hasskriminalität

Von Michael B. Berger