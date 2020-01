Hannover

Die SPD-Landtagsfraktion will eine Hausarztquote einführen, die will einen Teil der angehenden Mediziner verpflichtet, nach dem Ende ihres Studiums auf dem Land zu arbeiten. „Länder wie Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben eine Landarztquote bereits eingeführt. „Wir glauben, dass eine solche Quote ein wichtiger Anreiz für junge Menschen sein kann, ihr Glück auch auf dem Land zu suchen“, sagte SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Johanne Modder.

Zehn Prozent der Plätze an Landwillige

Immer weniger Ärzte entscheiden sich für einen Job auf dem Land. SPD-Landtagsfraktionschefin Johanne Modder will das ändern. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Modder stellte am Donnerstag einen Fünf-Punkte-Plan ihrer Fraktion zur hausärztlichen Versorgung in Niedersachsen vor. Zentraler Baustein ist hier die Hausarztquote. Hierbei sollten etwa zehn Prozent der Studienplätze an Bewerberinnen und Bewerber verteilt werden, die sich vor Beginn des Studiums verpflichten, später auf das Land zu ziehen und dort mindestens zehn Jahre lang zu arbeiten. Sollten sie diesen Vertrag verletzen, müssten sie mit Strafzahlungen von bis zu 250.000 Euro rechnen. Nach Angaben Modders erarbeitet das Sozialministerium dazu einen Gesetzenentwurf.

200 neue Medizinstudienplätze

Darüber hinaus soll die Zahl der Studienplätze in Niedersachsen um bis zu 200 Studierende erhöht werden. Diese Zahl soll bis zum Ende der Wahlperiode erreicht werden. Derzeit studierten mehr als 7000 junge Menschen in Niedersachsen Medizin. Modder sagte, dass es derzeit so viele Mediziner in Niedersachsen gebe wie nie zuvor. Allerdings entschieden sich immer weniger Ärzte für einen Job auf dem Land. Dem müsse man entgegenwirken, auch weil sich bis 2030 die Zahl der Hausärzte in Niedersachsen noch einmal um 20 Prozent verringern werde. Nötig seien auch der Aufbau kommunaler Gesundheitszentren, eine Verstärkung der vertragsärztlichen Versorgung und flexiblere Arbeitszeitmodelle für junge Ärztinnen und Ärzte.

Von Michael B. Berger