Die Durchsuchung des Bundesfinanzministeriums in der letzten Phase des Bundestagswahlkampfes durch Osnabrücker Staatsanwälte hat an diesem Mittwoch ein Nachspiel im Justizausschuss des Landtages. Der Grünen-Justizexperte Helge Limburg sieht zahlreiche Ungereimtheiten in der spektakulären Aktion und verlangt darüber Auskunft vom CDU-geführten Haus und Justizministerin Barbara Havliza (CDU) selbst.

Im Bundesministerium von Olaf Scholz waren am 9. September eine Staatsanwältin und ein Staatsanwalt vorstellig geworden, kurz vor dem sogenannten Triell der Kanzlerkandidatinnen. Sie ermittelten wegen mehrerer Geldwäscheverdachtsmeldungen bei Banken aus dem Osnabrücker Raum, die von der Antigeldwäscheinheit FIU (Financial Intelligence Unit) nicht an deutsche Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden seien. Angeblich, so die Osnabrücker Staatsanwaltschaft, habe Verdunklungsgefahr bestanden. Deshalb die sogenannte Razzia.

Staatsanwältin fährt erst einmal in den Urlaub

Der Durchsuchungsbeschluss für das Bundesfinanzministerium hat laut Limburg bereits Mitte August vorgelegen, dennoch sei die ermittelnde Staatsanwältin erst einmal in Urlaub gefahren. „Wenn Verdunkelungsgefahr besteht, erschließt sich mir so ein Verhalten nicht.“ Merkwürdig findet der Grüne, dass in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft ausdrücklich die Hausspitze des Ministeriums erwähnt wurde, obwohl sich die Ermittlungen gegen eine nachgelagerte Behörde richte.

Limburg erklärt: „Ich erwarte, dass Justizministerin Havliza diese Fragen in öffentlicher Sitzung beantwortet. Wenn die im Raum stehenden Fragen nicht schnell geklärt werden droht schwerer Schaden für das Ansehen der Niedersächsischen Justiz.“

Unterdessen sind bei der Osnabrücker Generalstaatsanwaltschaft mehrere Dienstaufsichtsbeschwerden eingegangen. Die Generalstaatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben im Rahmen der Dienstaufsicht, ob dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen sind. Derzeit sieht man indes dafür keinen Anlass.

Von Michael B. Berger und Karl Doeleke