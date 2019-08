Hebammen in Niedersachsen sollen künftig studieren

Hannover

Auch in Niedersachsen werden vom kommenden Jahr an Hebammen akademisch ausgebildet und erhalten einen Bachelorabschluss. Wie Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) am Mittwoch angekündigt hat, sollen Studienplätze an der Medizinischen Hochschule Hannover entstehen, an der Hochschule Osnabrück, an den Universitätskliniken Göttingen (gemeinsam mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst, HAWK) und der Universität Oldenburg – jeweils 35 pro Standort. Insgesamt will das Land bis zu 185 Anfängerplätze schaffen, davon 140 neue.

Forderung der Europäischen Union

Das Land setzt mit der Akademisierung des Hebammenberufes eine Forderung der Europäischen Union und des Bundes um. Es sei dringend notwendig, den Beruf der Hebamme attraktiver zu machen, um den dramatischen Personalmangel in der Geburtspflege zu bekämpfen, sagte Veronika Bujny, Vorsitzende des Niedersächsischen Hebammenverbandes, der HAZ. Allein im vergangenen Jahr seien in Niedersachsen Kreißsäle in Peine, Oldenburg, Wittmund und Nordenham komplett geschlossen worden. In ganz Niedersachsen, aber auch bundesweit sei in den Kliniken eine gute Versorgung der Schwangeren oft nur noch schwer aufrechtzuerhalten. In der Vergangenheit hatte unter anderem der Krankenhausbetreiber Diakovere in Hannover für Aufsehen gesorgt, der seine Kreißsäle wegen Unterbesetzung immer wieder tageweise schließen musste.

Andere Bundesländer haben bereits Studiengänge

Niedersachsen mache sich zudem in Sachen Hebammenstudiengang sehr spät auf den Weg, sagte Bujny. So gebe es in benachbarten Bundesländern in Städten wie Lübeck und Fulda bereits solche Studiengänge, in Bremen würden die Stellen für einen Studiengang ausgeschrieben. In Niedersachsen müssten die Studiengänge jetzt schnellstmöglich eingerichtet werden, forderte Bujny: „Sonst wandern die Hebammen aus Niedersachsen in benachbarte Bundesländer ab.“

Wie lange darf eine Geburt dauern, ohne dass eine Einleitung erfolgt? Wann muss zwingend ein Dammschnitt gemacht werden? Welche Geburtspositionen für die gebärenden Frauen sind eigentlich die besten? Solche Fragen dürften nicht mehr allein der praktischen Erfahrung von Hebammen überlassen werden, sondern müssten wissenschaftlich erforscht und in der Geburtshilfe umgesetzt werden, sagte Bujny. Das geplante Bachelorstudium wird nach Angaben des Wissenschaftsministeriums wegen des hohen Anteils an Praxisstunden (gut ein Drittel) sieben bis acht Semester beanspruchen. In anderen Berufen erreichen die Studenten den Bachelorabschluss bereits nach sechs Semestern.

Jährlich 210 neu ausgebildete Hebammen

Derzeit beginnen nach Thümlers Worten etwa 120 Hebammenschülerinnen und Entbindungspfleger ihre Ausbildung in Niedersachsen an entsprechenden Fachschulen. Ein Abitur oder Fachabitur waren bislang keine Voraussetzung für das Erlernen dieses Berufes. Dies wird sich nun ändern. Thümler sagte, man werde sich dafür einsetzen, dass die Fachschulen möglichst noch über das Jahr 2020 hinaus ihre Arbeit fortsetzen können – auch damit es zu keinem empfindlichen Bruch in der Versorgung mit frisch ausgebildeten Hebammen komme, weil die Hebammen mit Bachelorabschluss frühestens 2024 auf den Berufsmarkt kommen. Man werde mit 25 Ausbildungsplätzen an einer privaten Schule in Buxtehude auf jährlich 210 neu ausgebildete Hebammen kommen, sagte Thümler. „Das ist wesentlich mehr als bisher.“

Für die neuen Studienplätze stehen im Haushalt des Landes vom Jahr 2020 an 945.000 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag soll im Laufe der Jahre auf 3,7 Millionen Euro wachsen. Es sei geplant, dass die neuen Hebammen-Studenten auch eine Vergütung erhalten sollen. Dies sei aber Sache der „Gesundheitsseite“, sagte Thümler.

