Hannover

Wenn es rein nach dem Spaßfaktor ginge, wäre Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) lieber Oberbürgermeister von Hannover als Regierungschef Niedersachsens. Aber das Amt, das er seit 2013 ausübt, sei wohl etwas relevanter, meinte Weil am Wochenende, als er sich in einem Jugendgottesdienst in Hildesheim den Fragen von Jugendlichen stellte. „Jetzt oder nie“ hieß der Gottesdienst in der Christuskirche im Stadtteil Moritzberg, die, rot ausgeleuchtet und mit Band im Altarraum, fast wie eine Disco wirkte.

Mut, aber nicht Übermut beweisen

Die Politik hielt Weil bei seiner kurzen Andacht in der coronabedingt nur mit 90 Personen besetzten Kirche fast vollständig heraus. Dafür berichtete er von eigenen Mutproben. So habe er sich vor seiner Bewerbungsrede als Schülersprecher gewaltig zusammen nehmen müssen. Sein erster großer Auftritt. „Ich habe gezittert wie Espenlaub.“ Als biblisches Vorbild für bestandene Mutproben führte der Sozialdemokrat den kleinen David an, der mit einer Zwille den Riesen Goliath zu Fall brachte. Wie oft er selbst in parteipolitischen Ränkespielen zur Zwille greifen musste, verriet Weil indes nicht.

Mit dem Beispiel Davids, der sich mit List und nicht mit Körperkraft mit Goliath auseinandersetzte, gab Weil aber den Rat, mutig zu sein. Nur sollte Mut nicht zu Übermut führen – eine Maxime, die Weil in seiner gesamten politischen Karriere stets beherzigt hat. Aber man sollte sein Schicksal schon selbst in die Hand nehmen – „und am besten gemeinsam“, riet der Sozialdemokrat den Gästen des Gottesdienstes. Zum Schluss gab er noch ein Zitat John F. Kennedys zum Besten: „Wann? Wenn nicht jetzt. Wo? Wenn nicht hier. Wer? Wenn nicht wir!“ – und Weils Auftritt in der Kirche endete.

Einst als Messdiener gewirkt

Auftritte in Kirchen macht der Politiker generell gerne. Immerhin hat er als Jugendlicher als katholischer Messdiener agiert, später aber die römische Kirche auch wegen ihrer politisch konservativen Grundhaltung verlassen. Offerten, doch in die etwas demokratischer angelegte evangelische Kirche einzutreten, hat Weil stets ausgeschlagen. Selbst wenn sie von Bischöfinnen kamen. In solchen Momenten pflegt Weil einen Spruch anzubringen, der dogmatisch nicht unumstritten ist: „Einmal Katholik, immer Katholik.“ Doch das kam in Hildesheim nicht zur Sprache.

Von Michael B. Berger