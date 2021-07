Hannover

Niedersachsen schickt rund 1000 Helfer in die von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen. Nach Angaben des Innenministeriums brechen an diesem Freitag acht Kreisfeuerwehrbereitschaften Richtung Westen auf. Zwei Wasserrettungszüge der DLRG sind bereits im Krisengebiet eingetroffen. Dabei sind auch zahlreiche Helfer aus der Region Hannover.

Die Kreisfeuerwehrbereitschaften, die jeweils rund 100 Personen umfassen und vor allem Keller leer pumpen sollen, kommen nach Angaben von Ministeriumssprecher Philipp Wedelich aus den Landkreisen Göttingen, Grafschaft Bentheim, Holzminden, Osnabrück, Schaumburg, Verden, Diepholz und aus der Region Hannover. Das Ministerium gehe davon aus, dass im Verlaufe des Sonnabends knapp 1000 Helfer aus Niedersachsen in NRW eintreffen würden.

Auch Anfrage aus Rheinland-Pfalz

„Wir hatten auch eine Anfrage aus Rheinland-Pfalz. Auch diese hätten wir natürlich positiv beschieden“, sagte Wedelich. Das sei aber nicht mehr nötig gewesen, weil andere Bundesländer das schon übernommen hätten. Ministerpräsident Stephan Weil und Innenminister Boris Pistorius (beide SPD) hatten bereits am Donnerstag Hilfe aus Niedersachsen angeboten.

Von der DLRG Niedersachsen sind bereits am Donnerstagabend zwei der insgesamt vier Landeseinsatzzüge nach Nordrhein-Westfalen aufgebrochen. „Es sind etwa 100 Kräfte und sie haben alles dabei, was für den schwierigen Einsatz benötigt wird“, sagt Torsten Heuer, Vorsitzender der DLRG Hannover-Stadt und gleichzeitig Referent im Landesverband für den Bereich Katastrophenschutz. Die Einsatzzüge wurden nach Euskirchen geschickt.

DLRG bringt Taucher und Boote mit

Die Züge Nord und Ost unter anderem aus den Bereichen Stade, Cuxhaven, Osnabrück und Ostfriesland haben beispielsweise Boote und schwere Fahrzeuge dabei, um Menschen aus überfluteten Bereichen zu retten. „Es sind aber auch Taucher im Einsatz für die traurigen Aufgaben“, sagt Heuer. Er meint damit unter anderem die Suche nach Leichen in überfluteten Kellern.

Wasserretter aus der Region Hannover, die etwa neben Hildesheim und Göttingen zum Einsatzzug Süd gehören, sind laut Heuer vorerst nicht dabei. „Sie sind aber schon in Bereitschaft.“ Ebenso haben die Einsatzplanungen für den Zug West begonnen, der unter anderem aus Braunschweig bestückt wird.

Am Donnerstag waren auch bereits über 300 Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Niedersachsen und Bremen nach NRW aufgebrochen.

Von Marco Seng und Peer Hellerling