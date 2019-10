Hannover

Nach dem Attentat von Halle hat die niedersächsische Landesregierung die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische und moslemische Einrichtungen hochgesetzt. So gebe es jetzt für 196 jüdische Einrichtungen Objektschutz. Auch werde die Polizei zu bestimmten Anlässen und Ereignissen Posten vor den Einrichtungen beziehen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) anlässlich der Vorstellung des neuen Antisemitismusbeaufragten des Landes. Der 66-jährige Jurist und frühere Regierungs- und Landtagssprecher Franz-Rainer Enste wird den ehrenamtlichen Posten übernehmen.

Rechtsextremistische Agitation nimmt zu

Zur Synagoge der Liberalen Jüdischen Gemeindein Hannover, deren Vertreter besonders vehement bessere Sicherheitsmaßnahmen gefordert hatten, werde es bald ein Gespräch mit dem hannoverschen Polizeipräsidenten Volker Kluwe geben, sagte Weil. Auch würden in den Haushaltsberatungen in den kommenden Wochen Gespräche über eine verbesserte Sicherheit der Einrichtungen geführt, sagte Weil: „Ich kann und will da aber nicht den Parlamentsfraktionen vorgreifen.“ Aus den liberalen jüdischen Gemeinden kam die Forderung nach einem speziellen Sicherheitsetat, zu der es aber noch keine Antwort der Politik gibt.

Mehr Verfahren wegen antisemitischer Bestrebungen

Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) berichtete, dass im ersten Quartal dieses Jahres die Zahl von Ermittlungsverfahren hochgeschnellt ist, die wegen antisemitischer Bestrebungen oder fremdenfeindlicher Agitation eingeleitet worden sind. So wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres bereits 80 Verfahren wegen antisemitischer Bestrebungen in Gang gesetzt – weit mehr als in den Vergleichszeiträumen der beiden vorangegangen Jahre. Hier waren es 76 (2017) beziehungsweise 63 Verfahren. Bei den fremdenfeindlichen Aktionen waren es im ersten Quartal 152 Ermittlungsverfahren bereits in den ersten drei Monaten dieses Jahres, etwas weniger als im gesamten Jahr 2017 (168 Verfahren). Insgesamt habe es im ersten Quartal dieses Jahres schon 410 Ermittlungsverfahren im rechtsextremistischen Bereich gegeben, die Hälfte davon wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und Zeichen.

Enste ist nun neuer „Beauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz des jüdischen Lebens“ – ein Thema, das ihn in seinem ganzen Leben begleitet habe, sagte er. Er wird nicht nur Ansprechpartner der jüdischen Gemeinden sein, sondern auch aller Ministerien. „Es hat absolute Priorität, dass sich jüdische Bürger sicher fühlen“, sagte Enste, der wenig von Ratschlägen hält, jüdische Bürger sollten vorsichtshalber in der Öffentlichkeit ihre Kippa ablegen. Die Erforschung der Ursachen für den aufflammenden neuen Antisemitismus sei auch eine Aufgabe der Wissenschaft.

Weil : Auch Teile der AfD für Hass verantwortlich

Weil und Ministerin Havliza machen auch das Auftreten der AfD, zumindest ihrer völkischen Teile, für den neuen Hass verantwortlich. „Sie hat durch ihre Kommunikationsform Anteil daran, dass die Hemmschwellen zur Gewalt geringer geworden sind.“ Es gebe „eine völlig undurchsichtige Grauzone zwischen dem Flügel der AfD und dem Rechtsextremismus“. Havliza meinte, der Antisemitismus ziehe sich durch die Gesellschaft „wie ein Schleim, der überall eindringt“.

Von Michael B. Berger