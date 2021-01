Hohe Corona-Zahlen: Niedersachsen erwägt späteren Schulstart

Hannover

Der Corona-Lockdown in Deutschland soll über den 10. Januar hinaus verlängert werden – darüber sind sich Bund und Länder offenbar bereits einig, wie am Wochenende bekannt wurde. Das könnte auch gravierende Folgen für die Schulen haben. In der rot-schwarzen Landesregierung in Niedersachsen gibt es konkrete Überlegungen, den Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien noch weiter als bisher geplant einzuschränken oder sogar den Schulbeginn um ein oder zwei Wochen zu verschieben. Die Kultusministerkonferenz will an diesem Montag über das weitere Vorgehen beraten. Am Dienstag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs über eine mögliche Fortsetung des Lockdowns entscheiden.

Auswirkungen auf Schulen

„Machen wir uns nichts vor, die Infektionszahlen sind nach wie vor zu hoch und die wirklichen Werte sind jetzt nach den Feiertagen wahrscheinlich noch deutlich höher als die gemeldeten“, erklärte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Sonntag. Das gelte auch für Niedersachsen. Es gebe leider keinen Raum für Lockerungen. „Wir werden den Lockdown verlängern müssen.“ Weil betonte, dass die hohen Infektionszahlen auch auf das Geschehen in den Schulen Auswirkungen hätten. „Wenn der Lockdown fortgesetzt werden muss, sind deswegen auch dort Einschränkungen zu erwarten.“

Anzeige

„Am sichersten wäre womöglich ein verzögerter Gesamtbeginn um mindestens 14 Tage. Erst dann können wir die tatsächliche Infektionslage seriös einschätzen“, sagte Vizeministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) der HAZ. Der niedersächsische Wirtschaftsminister verwies auf die steigenden Infektionszahlen bei Jüngeren in Großbritannien. Gerade deshalb müsse man einen Schulstart am 11. Januar genau prüfen. Wechselbetrieb, entzerrter Schulbeginn sowie ein gestaffelter Start von der Kita über die Grundschulen bis zu den weiterführenden Schulen könnten Risiken minimieren.

Pläne in der Schublade

Das Kultusministerium betonte, dass es für den Fall, dass der Lockdown verlängert werde, „mehrere umsetzungsreife Varianten“ in der Schublade habe. Ziel sei es, so viel Präsenzunterricht anzubieten wie möglich. „Wir alle müssen uns noch einmal richtig anstrengen im Kampf gegen das Virus. Das darf aber nicht einseitig zu Lasten der Kinder und jungen Erwachsenen gehen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der HAZ. Das Augenmerk richte sich bei allen Entscheidungen sehr genau auf die jüngsten Kinder, aber auch auf die Übergangs- und Abschlussklassen.

Tonne hatte unmittelbar vor den Weihnachtsferien angekündigt, dass es in den Schulen ab dem 11. Januar ab Jahrgangsstufe 5 mit geteilten Klassen im Wechselunterricht weitergehen soll. Für die Grundschulen und die Abiturabschlussklassen war ein Präsenzunterricht mit Maskenpflicht im Unterricht geplant. Diese Planung sei auf der Annahme eines wirksamen Lockdowns gemacht worden, der dann auch zu Ende sei, hieß es jetzt aus dem Ministerium.

Lesen Sie auch: Halbe Klassen bis zu den Osterferien? Druck auf Niedersachsens Kultusminister wächst

Eltern gegen Maskenpflicht

Unterdessen laufen Elternvertreter und Bildungsverbände zunehmend Sturm gegen die Maskenpflicht im Unterricht. Viele Grundschüler seien nicht in der Lage, einen Mund-Nasen-Schutz über so viele Stunden hygienisch und gesundheitsfördernd zu handhaben, schreibt etwa der Verein Leitungen Niedersächischer Grundschulen in einem Brief an den Kultusminister, der der HAZ vorliegt. Wenn nicht einmal die Mindestvoraussetzungen wie etwa FFP2-Masken für Lehrkräfte und andere Schulmitarbeiter sowie Trennwände in den Klassenräumen erfüllt seien, könnten die Grundschulen nicht der Corona-Pandemie trotzen, meinen die Rektorinnen und Rektoren.

Von Marco Seng und Saskia Döhner