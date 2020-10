Hannover

Trotz intensiver Appelle von Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD), wegen der Corona-Infektion möglichst zu Hause zu arbeiten, tun sich einige Landeseinrichtungen damit schwer. So hielt das Wissenschaftsministerium bis zu dieser Woche an der Regel fest, dass es eine 50-prozentige Mindestpräsenz geben sollte. Das rief internen Protest hervor. Doch am Montag hat das von Minister Björn Thümler ( CDU) geführte Haus die starre Regel aufgegeben – auch angesichts steigender Corona-Werte in der Region Hannover.

Unverständnis, weil Arbeit am Laptop funtioniert

In der vergangenen Woche hatte das Verhalten der Hausführung unter den 220 Beschäftigten des Ministeriums erheblichen Unmut ausgelöst, wie die HAZ erfuhr. Man fühle sich zunehmend unter Druck gesetzt, zum Dienst zu erscheinen, hieß es. Dabei sei die Arbeit zu Hause technisch problemlos möglich, da im Gegensatz zum Frühjahr nunmehr alle Beschäftigten über Computer verfügten, die für die mobile Arbeit geeignet sei. Direkten Kundenkontakt oder gar Dienstreisen gebe es seit Frühjahr nicht mehr. Kaum jemand verstehe, warum eine starre 50-Prozent-Anwesenheitsquote ohne Differenzierung erforderlich sein soll. Noch Mitte der vergangenen Woche hatte die Personalleitung trotz zahlreicher Nachfragen diesen Richtwert in einer Mail an alle Beschäftigten bekräftigt, allerdings angefügt, dass man das Infektionsgeschehen im Blick behalte.

„Wir reagieren natürlich flexibel auf die Infektionswerte“, erklärte am Dienstag Ministeriumssprecherin Heinke Traeger auf eine Anfrage der HAZ. Deshalb würden die Anwesenheitszeiten den veränderten Inzidenzwerten in die Region Hannover angepasst, die inzwischen den Grenzwert von 35 neuen Fällen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner überschritten haben. Deshalb habe das Ministerium die 50-Prozent-Regel gekappt. Die Funktionsfähigkeit des Hauses müsse natürlich gewährleistet bleiben, sagte Traeger. Zu den internen Protesten sagte die Ministeriumssprecherin nichts.

Von Michael B. Berger