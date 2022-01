Hannover

Impfgegner, die auf Versammlungen mit einem dem Davidstern nachempfunden sogenannten „Judenstern“ in Kombination mit dem Wort „ungeimpft“ unterwegs sind, müssen in Niedersachsen künftig mit Strafverfolgung wegen Verharmlosung des Holocaust rechen. Das kündigte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza am Donnerstag zum Holocaust-Gedenktag an. „Ich halte das für strafbar“, sagte die CDU-Politikerin und verwies auf den Volksverhetzungsparagrafen im Strafgesetzbuch.

Dasselbe gelte für das Präsentieren der Inschrift „Impfen macht frei“. Der Satz erinnert an die Inschrift „Arbeit macht frei“, die an Torbögen der nationalsozialistischen Konzentrationslager angebracht war, und wird ebenfalls von Impfgegnern bei Versammlungen herangezogen.

Gelber Stern sollte Juden stigmatisieren

Im Nationalsozialismus mussten Juden ein dem Davidstern nachempfundenes Zeichen mit der Aufschrift „Jude“ auf der Kleidung tragen. Das verächtlich als „Judenstern“ bezeichnete Emblem diente dazu, sie zu stigmatisieren und auszugrenzen. Im Holocaust wurden Millionen Juden von den Nazis in Konzentrationslagern ermordet.

Wenn Impfgegner einen solchen Stern auf Versammlungen tragen, soll der Bezug zur Judenverfolgung offenbar eine vergleichbare gesellschaftliche Ausgrenzung in der Pandemie beschreiben. Die Rechtsprechung ist sich bisher nicht einig, wie das strafrechtlich zu werten ist. In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Justizministeriums in Hannover keine Rechtsprechung dazu. Die Staatsanwaltschaft Hannover führt bisher nicht einmal Ermittlungsverfahren.

„Wer meint, die gegenwärtige Corona-Politik mit dem nationalsozialistischen Völkermord an Juden gleichsetzen zu können, der verharmlost den Holocaust auf perfide Art und Weise“: Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Quelle: Julian Stratenschulte/dpa (Archiv)

Das bayerische Oberlandesgericht geht allerdings klar von Volksverhetzung aus. Das Tragen eines „Judensterns“ bei einer Demonstration verharmlose die Verfolgung der Juden durch das NS-Regime und sei geeignet, das gesellschaftliche Klima zu vergiften. Andere Obergerichte lehnen die Anwendung des Volksverhetzungsparagrafen dagegen ab.

Havliza: „Perfide“

Zumindest aufseiten der Strafverfolgung gibt es in Niedersachsen nun klare Vorgaben. „Mit den drei Generalstaatsanwälten in Niedersachsen bin ich mir einig, dass diese Verhaltensweisen als Volksverhetzung verfolgt werden können“, sagte Havliza. „Wer meint, die gegenwärtige Corona-Politik mit dem nationalsozialistischen Völkermord an Juden gleichsetzen zu können, der verharmlost den Holocaust auf perfide Art und Weise“.

„Wenn die Staatsanwaltschaften sagen: ,Wir halten das für strafbar‘, können Polizisten solche Kleidungsstücke einsammeln“: Demo von Corona-Leugnern in Hannover. Bisher gibt es in Hannover keine Verfahren. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Das darf man durchaus als Weisung an die elf Staatsanwaltschaften verstehen. Mit der Justiz im Rücken haben es Polizeibeamte, die solche Versammlungen begleiten, zudem leichter. „Wenn die Staatsanwaltschaften sagen: ,Wir halten das für strafbar‘, können Polizisten solche Kleidungsstücke einsammeln“, sagte ein Sprecher von Justizministerin Havliza.

Von Karl Doeleke