Hannover

In der SPD gibt es eine große Verärgerung über die Kritik vom CDU-Vorsitzenden und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann an der Kabinettskollegin Carola Reimann (SPD). Althusmann hatte vor seiner Wiederwahl öffentlich die Impfkampagne und Impforganisation des Sozialministeriums kritisiert. „Ich halte das für einen einmaligen Vorgang“, sagte dazu SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder und fügte an: „Es hat sich noch nie bewährt, innerhalb einer Regierungskoalition Opposition zu spielen.“

Kirci reibt dem Minister eigene Pannen unter die Nase

In der SPD-Fraktion wurde indes darauf hingewiesen, dass Althusmann selbst auch einige Pannen in seinem Ressort zu verantworten habe, etwa bei ausbleibenden Unterstützungen für Gewerbetreibende. „Schlechten Stil“ warf deshalb der SPD-Abgeordnete Alptekin Kirci dem Minister vor. In einem Brief an Althusmann beschwerte sich Kirci. So sei er als örtlicher Abgeordneter täglich mit den Fragen besorgter Bürger konfrontiert, die „riesige Probleme mit der Beantragung und Einnahme von Unterstützungsleistungen“ beklagten. „Komplizierte Anträge, sich zwischenzeitlich ändernde Antragsbedingungen, langes Warten auf Auszahlungen.“ So seien in der Region Hannover Ende Januar von 73,4 Millionen Euro beantragten Novemberhilfen gerade 17 Millionen Euro ausgezahlt worden, klagte Kirci in seinem Schreiben.

Von Michael B. Berger