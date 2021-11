Hannover

Angesichts der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen fordern erste Politiker der Regierungsfraktionen in Niedersachsen eine Impfpflicht für alle Bürger. „Impfen ist kein Lifestyle-Phänomen“, sagte der SPD-Gesundheitsexperte Uwe Schwarz in einer Landtagsdebatte über Corona-Auffrischungsimpfungen am Mittwoch. „Wir müssen über eine Impfpflicht nachdenken, wenn alles andere nicht hilft.“ Bereits 1959 habe das Bundesverfassungsgericht eine Impfpflicht mit dem Grundgesetz für vereinbar erklärt.

Als Beispiele nannte Schwarz Impfungen gegen Masern, Pocken und Kinderlähmung und deren Erfolge. Zumindest eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sollte es geben, sagte Schwarz. Außerdem forderte der SPD-Politiker weiterhin Maskenpflicht, 3G im Betrieb und ansonsten 2G.

Impfpflicht in Niedersachsen? Regierungsfraktionen stellen Forderung auf

„Eine Impfpflicht für alle wird wahrscheinlich kommen müssen“, sagte der CDU-Abgeordnete Christoph Eilers. Auch müsse man davon ausgehen, dass die Immunisierung wie bei der Grippe-Impfung regelmäßig aufgefrischt werden müsse, gerade im höheren Alter, wenn der Schutz schneller nachlasse. Die Aufgabe der Landesregierung sei nun, die Auffrischungsimpfungen zu organisieren und die Impfquote weiter zu erhöhen.

Zur Motivation will Eilers mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Er forderte zudem die Medien auf, für die Auffrischung zu werben. Auch neue Formate wie zusätzliche Urlaubstage oder finanzielle Anreize müsse man in Betracht ziehen.

AfD bezweifelt Wirksamkeit von Impfstoffen

AfD-Politiker und ehemalige Mitglieder der AfD-Fraktion kritisierten die Forderungen nach einer Impfpflicht scharf. Sie bezweifelten die Wirksamkeit der Impfstoffe und warfen der Regierung vor, von Anfang an eine Impfpflicht geplant zu haben.

Von Katharina Franz und Marco Seng