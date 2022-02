Impfquote in Niedersachsen stagniert - Novavax-Lieferung verschiebt sich

Hannover

Seit Beginn des Jahres steigt die Impfquote in Niedersachsen nur noch in kleinen Schritten an. In der vergangenen Woche ließen sich gerade einmal 126.000 Menschen impfen. Zum Vergleich: Noch im Dezember wurden so vielen Impfungen an einem Tag durchgeführt. Insgesamt haben 76,8 Prozent der Menschen ihre Zweitimpfung erhalten.

„Das wird die Lage bis zum Herbst nicht retten“, sagte sich Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs, am Dienstag in Hannover. Die Euphorie scheint sich nicht nur deshalb zu legen: Auch die Verschiebung des Novavax-Impfstoffs trägt ihren Teil dazu bei. Das Vakzin soll zwischen Mittwoch und Freitag an das Lager in Quakenbrück geliefert werden, von dort soll die Verteilung erfolgen – damit seien die ersten Impfungen realistischerweise erst in der kommenden Woche möglich, prognostizierte Heiger Scholz.

Nachfrage nach Novavax ist gering

Niedersachsen erhält gut 140.000 Dosen des Präparats. Der Impfstoff ist für die Menschen vorgesehen, die bisher noch keine Immunisierung mit einem mRNA-Vakzin erhalten haben. Die Landesregierung hat sich von dem neuen Impfstoff einen Anstieg der Quote erhofft – doch bisher wird die Warteliste des Landes nur verhalten angenommen. Lediglich rund 7.800 Menschen haben sich für eine Immunisierung mit dem Präparat angemeldet. „Wir haben keinen Impfstoffmangel“, sagte Heiger Scholz. Dagegen aber offenbar ein Mangel beim Interesse an Impfungen.

Der geringe Anstieg der Imfpquote könnte sich nach Ansicht des Leiters des Corona-Krisenstabs auch auf die nächsten Lockerungsschritte auswirken. Mit der perspektivischen Aufhebung der Einschränkungen für Ungeimpfte sei unklar, ob sich die Omikron-Variante weiter ausbreite.

Daneben steigt auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen inzwischen wieder leicht an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1123,3, am Montag hatte sie dagegen bei 1107,6 gelegen. Unklar ist derzeit, ob es sich bei dem Anstieg um eine Meldeverzögerung handelt oder ob sich die Ausbreitung des Omikron-Subtyps BA.2 auf die Neuinfektionen auswirkt. „Das können wir voraussichtlich erst in der kommenden Woche genau sagen“, betonte Heiger Scholz. Der Anteil ist bundesweit von 10 auf 14 Prozent gestiegen Konkrete Zahlen für Niedersachsen gibt es allerdings nicht, entsprechende Abstriche würden vom Bund nicht ausreichend finanziert, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs.

„Wir haben keinen Impfstoffmangel“, sagt Krisenstabsleiter Heiger Scholz – die derzeit schleppend laufende Impfkampagne wird eher von mangelndem Interesse an IMpfungen gebremst. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa (Archiv)

Lockerungen in Gefahr?

Doch was bedeutet das konkret? Könnte die Situation die angekündigten Lockerungen am Ende doch noch verhindern? „Ich habe keine Hinweise, dass wir nicht in die Lockerungsphase eintreten werden“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Eine entsprechender Verordnungsentwurf soll morgen vorgelegt werden und ab Donnerstag gültig sein. Gleichzeitig betonte sie aber auch, dass es derzeit keinen Grund zur Entwarnung gebe und die Landesregierung die Menschen darum bitte, sich vorsichtig zu verhalten. Das Kabinett von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht sich darüber hinaus klar für weitere Instrumente aus, die über den 19. März hinausgehen – so könne rechtzeitig interveniert werden, wenn die Zahlen wieder steigen. Ende März läuft das Bundesinfektionsschutzgesetz aus, ohne rechtlichen Rahmen könnte die Landesregierung Corona-Verordnungen dann nicht weiter verlängern. „Wir hoffen sehr, dass sich unsere Ansicht in Berlin durchsetzen wird“, machte die Regierungssprecherin deutlich.

Am Vormittag hatte sich Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, in einer Pressekonferenz klar für eine Verlängerung des Infektionsschutzgesetzes ausgesprochen. „Wir müssen jetzt eine Vorsorge treffen. Wir haben zwei Jahre Erfahrung mit der Pandemie.“

Von Mandy Sarti