Sollten sich Jugendliche impfen lassen?

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen allen Zwölf- bis 17-Jährigen ein freiwilliges Impfangebot machen. Die Ansteckungsgefahr in den Schulen würde so erheblich gemindert. Nach der Infektion mit Covid-19 könnten auch bei Kindern Langzeitfolgen wie anhaltende Müdigkeit und Schlafstörungen auftreten. Niedersachsen hat angesichts der sich ausbreitenden hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus an die Ständige Impfkommission (Stiko) appelliert, wie andere Länder auf der Basis vorliegender Untersuchungen eine generelle Impfempfehlung für Jugendliche erneut zu prüfen. Bisher empfiehlt die Stiko die Impfung nur für diejenigen Zwölf- bis 17-Jährigen, die wegen Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben, zum Beispiel bei starkem Übergewicht, Herz-, Lungen- oder Nierenerkrankungen.

Wie kommen sie am besten an einen Impftermin?

Termine für Zwölf- bis 17-Jährige können in Hannover und weiteren 35 von 50 niedersächsischen Impfzentren über das Impfportal des Landes online vereinbart werden. Die Zentren bieten dafür gesonderte Termine mit entsprechender Beratungsmöglichkeit an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der telefonischen Terminvereinbarung unter der zentralen Nummer (0800) 99 88 665. Dort können Eltern auch dann ihre Kinder anmelden, wenn sich in ihrem eigenen Landkreis das Impfzentrum nicht an der Impfung von Jugendlichen beteiligt. Die Wohnortgebundenheit fällt in solchen Fällen dann weg; es kann in einer benachbarten Region geimpft werden. Alternativ ist es weiter überall möglich, Minderjährige bei Haus- oder Kinderärzten impfen zu lassen, wenn diese bereit dazu sind.

Warum machen nicht alle Impfzentren mit?

Das Land hat es den Impfzentren freigestellt, Kindern und Jugendlichen Immmunisierungsangebote zu machen. Die ärztlichen Leitungen haben sich mit großer Mehrheit dafür entschieden. Einzelne zeigten sich nach Angaben des Sozialministeriums zurückhaltend, weil keine allgemeine Stiko-Empfehlung für Zwölf- bis 17-Jährige vorliegt. Andere hätten mitgeteilt, dass es dort an kinderärztlicher Fachkompetenz für die Beratung fehle. „Wir haben die Entscheidung akzeptiert“, sagt Ministerin Behrens.

Wie stehen Kinderärztinnen und Kinderärzte dazu?

Viele sind skeptisch und berufen sich auf die Stiko. Die Gefahr von Nebenwirkungen sei größer als der Gewinn, weil eine Corona-Infektion bei Jugendlichen eher moderat verlaufe. Dagegen impft etwa der hannoversche Kinderarzt Thomas Buck gern auch Mädchen und Jungen ab zwölf Jahren. Er sagt: „Es gibt viele Jugendliche, die eine Impfung wollen, damit sie wieder am sozialen Leben teilnehmen können.“ Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen habe in der Pandemie auf viel verzichtet, um andere zu schützen, jetzt müsse etwas für sie getan werden. Zur Diskussion über die Risiken verweist Buck auf Studien aus Kanada. Demnach sei etwa Biontech sehr gut verträglich.

Welchen Impfstoff bekommen die Jugendlichen?

Die Europäische Arzneimittelkommission hat im Mai den Corona-Impfstoff von Biontech und im Juli zusätzlich den von Moderna auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren freigegeben. Die Experten der EMA bewerteten die Daten von internationalen Studien dazu positiv. Entsprechend will auch Niedersachsen beide Vakzine bei Kindern und Jugendlichen einsetzen.

Wie viele Mädchen und Jungen sind schon geimpft?

Landesweit haben 112.000 Zwölf- bis 17-Jährige eine Erstimpfung erhalten, 41.000 sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums vollständig geimpft. Mit einem Wert von 28 Prozent bei den Erstimpfungen liege Niedersachsen in dieser Altersgruppe bundesweit vorn.

Sind noch Impfungen in Schulen vorgesehen?

Kultus- und Sozialministerium des Landes hatten sich ursprünglich darauf verständigt, schon vor den Sommerferien flächendeckend auch in Schulen zu impfen. Der Bund hatte dafür allerdings wegen der fehlenden Stiko-Empfehlung keinen Impfstoff zur Verfügung gestellt. Das Land hat sich, wie Ministerin Behrens sagt, von der Idee inzwischen verabschiedet. Das habe auch mit der emotional geführten Debatte um die Impfung von Jugendlichen zu tun: „Wir wollen die Schulen nicht unter Druck setzen.“

Wie lange wird es das Impfangebot geben?

Niedersachsen will die Impfzentren Ende September schließen. Danach sollen die Landkreise und Großstädte mit mobilen Teams Corona-Impfungen durchführen. Zusätzlich bleibt die Möglichkeit bestehen, Kinder und Jugendliche in Arztpraxen impfen zu lassen.

Von Gabriele Schulte