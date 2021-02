Hannover

Seit der Freischaltung der Impfhotline des Landes vor knapp zwei Wochen sorgt die Vergabe von Terminen an über 80-Jährige für Frust in Niedersachsen. Jetzt stellt sich heraus: Anrufer bei der Nummer (0800) 99 88 665 werden gegenüber Nutzern des Onlineportals benachteiligt. Das hat ein Sprecher von Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Donnerstag eingeräumt.

„Bisher steht noch ein Drittel der Termine für die sofortige Buchung im Onlineportal zur Verfügung“, sagte der Ministeriumssprecher der HAZ. Nicht aber bei der Telefonhotline. Die Mitarbeiter in den vier Callcentern seien vom Dienstleister des Landes angewiesen worden, „dass über die Hotline derzeit nur noch Wartelistenplätze zu vergeben sind“.

Zu wenig Impfstoff

Als Grund dafür nannte der Ministeriumssprecher die generelle Knappheit des Impfstoffs. Das Land ist seit Beginn der Impfkampagne Ende 2020 nur unregelmäßig mit Impfstoff beliefert worden. Sobald neue Dosen verfügbar sind, werden sie auf die 50 Impfzentren verteilt. Dort gibt es dann auch immer wieder kurzfristig neue Termine – oft dauere es aber nur wenige Minuten, bis auch diese Termine vergeben sind, wie der Ministeriumssprecher erklärte.

Das Land erwägt darum, die Vergabe von neuen Terminen vorerst ganz einzustellen. „Derzeit sind wir mit den kommunalen Spitzenverbänden in Gesprächen darüber, ob in den nächsten Wochen zunächst ausschließlich die Warteliste abgearbeitet werden soll“, teilt der Sprecher weiter mit. Alle impfberechtigten Niedersachsen, die älter als 80 Jahre alt sind, könnten sich aber weiterhin über die Hotline oder das Onlineportal auf die Wartelisten setzen lassen. Diese werde chronologisch abgearbeitet.

Nur montags, mittwochs, freitags

Offenbar ziehen Anrufer aber nicht erst seit Mittwoch gegenüber Nutzern des Onlineportals den Kürzeren. Wie die HAZ aus einem der vier Callcenter des Dienstleisters Majorel erfuhr, haben die Mitarbeiter schon kurz nach der Freischaltung der Hotline die Anweisung bekommen, Anrufern nur noch an ausgewählten Tagen Termine anzubieten, nämlich montagmorgens, mittwochs- und freitagnachmittags. Auch das bestätigt der Sprecher von Ministerin Reimann. Die festen Zeitfenster seien aus „organisatorischen Gründen“ eingeführt worden.

Diese Termine sind der Schilderung aus dem Callcenter zufolge aber so gut wie nicht verfügbar gewesen. Seien Termine an anderen Tagen frei gewesen, habe man diese den Anrufern dennoch nicht anbieten dürfen. „Dann fangen wir an rumzudrucksen, wenn wir nach Ausweichterminen gefragt werden. Uns Callcentermitarbeitern geht das an die Nieren.“

Hunderttausende auf der Warteliste Bisher wurden in ganz Niedersachsen 287 292 Impfdosenverabreicht. Darunter sind 95 327 Zweitimpfungen. Deren Empfänger haben also den bisher bestmöglichen Schutz vor Covid-19 bekommen – zum Teil sind das die Bewohner von Pflegeheimen. Mittlerweile haben fast 90 Prozent der insgesamt rund 105 000 Heimbewohner die erste und rund 50 Prozent die zweite Impfung erhalten. Insgesamt umfasst die Gruppe mit der höchsten Impfpriorität rund 800 000 Menschen landesweit.. Die Terminvergabe kommt nur sehr langsam voran. Knapp 42 700 Doppeltermine wurden bisher über die Telefonhotline und das Internetportal vergeben. Hintergrund der überschaubaren Zahl ist der nach wie vor sehr knappe Impfstoff. Zuletzt hatte auch das Winterwetter dazu geführt, dass mehrere Impfzentren später beliefert wurden als geplant. Um der großen Nachfrage zumindest organisatorisch gerecht zu werden, will der Termindienstleister Majorel bis Ende März sein Hotlinepersonal aufstocken, von aktuell 300 auf 600 Mitarbeiter. Die Warteliste wird immer länger: Rund 222 000 Menschen haben sich bereits für die beiden Impfungen vormerken lassen. Seit einigen Tagen ist das auch online möglich. Knapp 8000 Menschen sind bereits von der Warteliste aus bedient worden. Aber: Nicht alle neuen Termine gehen an die Warteliste. Einige Termine werden direkt an neue Interessenten vergeben - etwa, weil die Wartenden einen angebotenen Termin nicht wahrnehmen können.

Holpriger Start der Terminvergabe

Offenbar kommt es bei der Verteilung außerdem zu Fehlern. „Weniger als 100 Termine“ seien gleich zu Beginn Ende Januar durch einen Fehler im System falsch vergeben worden, gibt der Ministeriumssprecher zu. Das Problem sei bekannt und behoben worden. „Derzeit liegen uns keine Informationen zu weiteren technischen Problemen vor. In Einzelfällen können Fehler bei der Terminvergabe angesichts der großen Zahl von einzelnen Vorgängen jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.“ Rund 35.000 Menschen über 80 Jahre haben dem Ministerium zufolge mittlerweile Termine in den Impfzentren erhalten.

Von Karl Doeleke