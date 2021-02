Hannover

Seit der Freischaltung der Impfhotline des Landes sorgt die Vergabe von Terminen an über 80-Jährige für Frust in Niedersachsen. Jetzt stellt sich heraus: Anrufer bei der Nummer (0800) 99 88 665 werden gegenüber Nutzern des Onlineportals benachteiligt. Denn neue Termine werden ausschließlich im Internet vergeben. HAZ-Leserinnen und Leser äußern Kritik.

Leser Bernd Schmidt aus Hannover: „Impfkampagne ist ein Trauerspiel“

Nachdem über die vielfachen haarsträubenden organisatorischen Fehler der Landesregierung ausgiebig berichtet worden ist, sollte man meinen, dass es nun besser wird. Aber nein, jetzt klappt es auch bei der Vergabe von Impfterminen nicht. Dass es anders geht, zeigt Schleswig-Holstein. Verwandte von mir haben dort binnen einer Stunde über die dortige Hotline Impftermine innerhalb von zwei Wochen erhalten. Mindestens ebenso ärgerlich ist es, dass Niedersachsen seit Beginn der Kampagne bezogen auf die Impfungen pro 100 Einwohner die rote Laterne hält. Wie kommt es, dass Niedersachsen deutlich unter dem Bundesschnitt liegt und dass in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern rund 50 Prozent mehr verimpft worden ist? Wenn die Pressesprecherin aus der Staatskanzlei dazu meint, es sei nicht die Absicht des Landes gewesen, im Ländervergleich zwingend nach oben zu kommen, dann wirft dies ein bedenkliches Bild auf die Impfpolitik der Landesregierung. Jede verzögerte Impfung gefährdet Leben von Menschen. Die Impfpolitik muss endlich Chefsache werden.Bernd Schmidt, Hannover

Leserin Heidi und Leser Hans-Joachim Adam aus Hannover: „Menschenverachtende Diskriminierung“

Sind die Menschen, die bei der Vergabe von Impfterminen kein Mobiltelefon nutzen können und die man deswegen nach Anweisung der zuständigen Institution nach hinten auf eine nicht einsehbare Warteliste setzt, Menschen zweiter Klasse? Ich habe versucht, meinen Mann per Internet zur Impfung anzumelden, scheiterte aber daran, dass ich keine Verbindung per Handy und dadurch einen Kontakt über SMS nutzen konnte. Ich musste auf die Telefonverbindung ausweichen. Das hat auch funktioniert, allerdings erhielt ich nur die Information, mein Mann sei nun auf die Warteliste gesetzt worden. Nun bleibt uns nichts weiter übrig, als darauf zu vertrauen, dass irgendwann eine Nachricht zur Registrierung, vielleicht sogar eine Terminmeldung eintreffen wird. Menschen, die sich nur per Telefon anmelden können, werden diskriminiert. Das ist menschenverachtend.Heidi und Hans-Joachim Adam, Hannover

Leserin Ulla Matschoss aus Hannover: „Respektloser Umgang mit älteren Menschen“

Die Vergabe an Impfterminen darf nur an ausgewählten Tagen (Montagmorgen, Mittwoch-und Freitagnachmittag) aus „organisatorischen Gründen“ stattfinden. Sollten Termine an anderen Tagen frei sein, so dürfen sie den Anrufern dennoch nicht angeboten werden. Das ist keine Organisation, sondern ein Chaos! Die Ministerin Carola Reimann und ihr Team scheinen völlig überfordert zu sein.

Es ist keine Art, so respektlos mit den hochbetagten Menschen umzugehen. Schließlich hat diese Generation schon die Kriegs- und Nachkriegszeit mitgemacht und auch zum Teil zum Aufbau von Deutschland beigetragen.Ulla Matschoss, Hannover

Leserin Birgit Böttcher aus Hannover: „Rentner werden eingeschränkt“

Ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland ist über 60 Jahre alt. Dass die Telefonleitungen zusammenbrechen, zeigt, welches Medium genutzt wird. Hier auf ein digitales Angebot zu verweisen zeigt, dass „Teilhabe und Inklusion“ nur Worte sind, die in der Realität nicht umgesetzt werden. Anstatt das Telefonsystem aufzubauen, müssen sich Rentner Paten suchen. So werden sie in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt.Birgit Böttcher, Hannover

Leser Norbert Rabe aus Ronnenberg: „Die Zeit des Übens ist vorbei“

Der dilettantische Impfablauf in Niedersachsen geht in die nächste Runde. Erst waren da die chaotischen Zustände bei der Benachrichtigung der Impfberechtigten, dann das unorganisierte Meldeverfahren sowie die Zuweisung der Impftermine. Ganz zu schweigen von den stundenlangen Wartezeiten am Telefon sowie der nicht zeitgerechten Freischaltung der Impfhotline. Dann das unberechtigte Impfen der charakterschwachen „Vordrängler“. Nun noch die Ungleichbehandlung der Anrufer bei der Impfhotline für die Warteliste. Die Zeit des Übens ist vorbei. Vielleicht ist es an der Zeit, Profis an die Sache heranzulassen und die dilettantisch agierenden Verantwortlichen freizustellen oder mit weniger anspruchsvollen Aufgaben zu betrauen.Norbert Rabe, Ronnenberg

Leser Gerhard Meyer aus Hannover: „Auf Bürgermeister reingefallen“

Da wählt man sich die Finger wund, bis zu 40-mal täglich, und auf der anderen Seite lachen sich welche ins Fäustchen. Ich nehme an, unser Bürgermeister schreibt mir die Tage noch einen zweiten Brief, warum ich auf seinen ersten reingefallen bin.Gerhard Meyer, Hannover

Leser Konrad Pfeifer aus Laatzen: „Ministerium hat kein Verständnis“

Zweifelsohne ist es keine leichte Aufgabe, die Corona-Impfungen abzuwickeln. Wer aber als Betroffener wie ich erlebt, mit welchen Widrigkeiten man dabei in Niedersachsen konfrontiert wird, dem geht jedes Verständnis für das zuständige Gesundheitsministerium verloren. Inzwischen habe ich drei Schreiben von Ministerium und Kommune erhalten, nach unendlichen Anrufen zweimal persönlichen Kontakt zur Telefonhotline gehabt, die Zusage erhalten, auf der Warteliste geführt zu werden, aber einen Impftermin habe ich immer noch nicht! Und wenn ich dann in der HAZ lese, dass Nutzer des Onlineportals jetzt gegenüber Nutzern der Telefonhotline, die sich schon vor vielen Tagen angemeldet haben und auf der „Warteliste“ stehen, bevorzugt Impftermine erhalten, dann ist doch wohl klar, dass ich mit meiner Position auf der Warteliste benachteiligt und durch Bevorzugung von Anmeldern mittels eines parallelen Mediums diskriminiert werde. Dass dabei ausgerechnet die elektronischen Medien bevorzugt werden, beweist, wie wenig das Ministerium die Situation von Menschen mit 80 plus begriffen zu haben scheint; die wenigsten Betroffenen sind nämlich mit dem „XY-Phone“ in der Hand geboren worden.Konrad Pfeifer, Laatzen

Leser Hermann Hildebrandt aus Hannover: „Es geht um Leben und Tod“

Der Artikel bietet eine Aufklärung über die bewusste Hintergehung von Artikel 1 im Grundgesetz durch Politiker, die es zuvor in der Bundesrepublik noch niemals gegeben hat. Die Ungeheuerlichkeiten, die ich hier lese, sind für mich unfassbar. Es geht um Leben oder Tod. Hermann Hildebrandt, Hannover

Leser Thomas Hahn aus Isernhagen F.B.: „Hausärzte ins Impfen einbeziehen“

Das nächste Desaster droht! Demnächst gibt es voraussichtlich genug Impfstoff, aber die katastrophale Organisation wird eine zeitgerechte Verimpfung nicht ermöglichen. Aus meinem Bekanntenkreis bemühen sich einige über 80-Jährige seit Wochen ergebnislos um einen Impftermin. Nur wenn die Hausärzte in die Impfungen einbezogen werden, kann ein Desaster vermieden werden. Thomas Hahn, Isernhagen F.B.

