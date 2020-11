Hannover

Im Kampf gegen das Coronavirus will Niedersachsen bis zu 60 über das Land verteilte Impfzentren errichten, acht davon in der Region Hannover. Zum Beispiel in Stadtteilzentren soll dann so früh wie möglich die flächendeckende Impfung von jeweils 150.000 Menschen organisiert werden. Sogenannte mobile Impfteams sollen außerdem in Alten- und Pflegeheime fahren.

„Das wird eine ziemlich komplexe Aufgabe": Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

„Ziel ist, eine Schutzimpfung der Bevölkerung unverzüglich zu starten, sobald der erste Covid-19-Impfstoff zur Verfügung steht“, heißt es in dem am Donnerstag von der Landesregierung vorgelegten Konzept. „Das wird eine ziemlich komplexe Aufgabe“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reiman ( SPD). Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärzlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), nannte es „die größte Impfaktion in der Geschichte“ des Landes.

Niedersachsen rechnet mit der Zulassung der ersten Mittel frühestens zum Jahresende – wann die ersten Chargen im Land ankommen, ist unklar. Dann aber sollen die Impfzentren sofort einsatzbereit sein. „Wir wollen so schnell wie möglich loslegen“, erklärte Innenminister Boris Pistorius ( SPD). „Wir werden alle verfügbaren Kräfte mobilisieren müssen.“ Am Aufbau der Impfzentren beteiligt sind darum neben den Landkreisen auch Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, die Hilfsorganisationen und weitere Einrichtungen des Katastrophenschutzes sowie die KVN.

Die Landesregierung kümmert sich um:

die Finanzierung

die Anschaffung und die Verteilung der Impfstoffe

gemeinsam mit der KVN um die Rekrutierung der Ärzte

die landesweit einheitliche Terminvergabe, die möglichst digital, aber auch telefonisch organisiert werden soll.

Die Landkreise und großen Städte in Niedersachsen sind zuständig für:

die Suche geeigneter Immobilien

Errichtung, Ausstattung und Ausrüstung der Impfzentren und mobilen Teams

die Rekrutierung sogenannten impfbefähigten Personals wie Krankenpfleger, Rettungssanitäter oder Medizinstudenten, die unter der Aufsicht von Ärzten ebenfalls Impfungen durchführen sollen

die Rekrutierung weiteren Personals unter anderem für Bewachung, Registrierung und Dokumentation der Impfmaßnahmen.

In der Region Hannover sollen vier Impfzentren in der Landeshauptstadt und vier im Umland errichtet werden. Wo genau, ist noch unklar. Eine Regionssprecherin sagte, es gebe darüber noch keine endgültigen Entscheidungen. Aber die Planungen des Katastrophenschutzes zu etwaigen Standorten und der Materialbeschaffung „laufen bereits auf Hochtouren“.

Immobilien und Personal müssen gefunden werden

„Das ist eine noch nie da gewesene Herausforderung, der wir uns aber stellen": Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistags.

„Das ist eine noch nie da gewesene Herausforderung, der wir uns aber stellen“, sagte Hubert Meyer, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages. Wichtig sei, dass die vom Land organisierte zentrale Terminvergabe funktioniere. Schwierig werde, geeignete Immobilien und ausreichend Personal zu finden.

Bei der KVN hat man Respekt vor der Aufgabe, ausreichend Ärzte zu finden. Bei den 48 Testzentren sei das im Frühjahr gelungen. 60 Impfzentren seien aber schon etwas anderes, zumal noch völlig unklar sei, wie viele Ärzte tatsächlich benötigt werden.

Das Land rechnet damit, dass der Impfstoff zunächst knapp sein wird. Zuerst sollen darum „vulnerable Bevölkerungsgruppen“ geimpft werden, dann medizinisches Personal, Polizisten nd ähliche Gruppen. Erst wenn größere Mengen zur Verfügung stehen, kommt die breite Bevölkerung an die Reihe. Sukzessive sollen dann die Hausärzte übernehmen. Die Impfzentren werden, schätzt das Land, bis in die zweite Jahreshälfte 2021 gebraucht werden.

