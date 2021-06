Hannover

Niedersachsen hebt ab kommendem Montag auch in den Impfzentren des Landes die Prorisierung für Impfungen gegen den Coronavirus auf. Ab dem 7. Juni haben alle Niedersachsen ab 12 Jahren die Möglichkeit, sich im Impfportal des Landes auf die Warteliste für einen Impftermin in ihrem örtlichen Impfzentrum setzen zu lassen. Das teilte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag mit.

Behrens rät zur Online-Anmeldung

Die Landesregierung erwartet am Montag einen großen Andrang und eine mögliche Überlastung der Telefon-Hotline. Behrens forderte deshalb die Bürger auf, vor allem das Onlineportal für die Anmeldung zu nutzen. Auf den Wartelisten der Impfzentren stehen derzeit noch rund 600.000 Personen. Das Impfportal ist hier zu erreichen.

Immer noch zu wenig Impfstoff

„Alle Niedersächsinnen und Niedersachsen, die zu den Prioritätsgruppen 1 bis 3 gehören und bereits auf der Warteliste stehen, haben ihren Platz weiterhin sicher“, sagte Behrens. „Die Abarbeitung der Warteliste und die Impfung der priorisierten Gruppen wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen.“ Denn nach wie vor stehe leider weder in den Praxen der niedergelassenen Ärzte noch in den Impfzentren genug Impfstoff zur Verfügung.

