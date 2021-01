Hannover

In Niedersachsen sehen die Krisenmanager erstmals nach Wochen eine positive Entwicklung bei der Coronabekämpfung. „Wir haben bei den Infektionszahlen seit gut einer Woche eine deutlich sinkende Tendenz – das zeigt, der Lockdown wirkt“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabes, Heiger Scholz, am Dienstag in Hannover. Wenn sich diese Entwicklung fortsetze, werde ein Sieben-Tage-Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner „greifbar“ – noch nicht in den kommenden beiden Wochen, aber danach. Der Sieben-Tage-Wert von 50 gilt als wichtig, um die Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Wir sind auch weit weg von einer Kapazitätsüberschreitung unserer Kliniken“, betonte Scholz.

Am Dienstag meldete das Landesgesundheitsamt 486 neue bestätigte Infektionen und 58 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Der landesweite Sieben-Tage-Wert liegt jetzt bei 85,5. In den Krankenhäusern werden derzeit 1397 Menschen mit Covid-19 behandelt, davon werden 206 künstlich beatmet. Unter den Krankenhauspatienten sind auch neun Kinder.

Schleswig-Holstein prescht vor

Während das benachbarte Schleswig-Holstein bereits einen Stufenplan veröffentlichte, wie nach dem Ende des bis zum 14. Februar verhängten Lockdowns verfahren soll, wird in Niedersachsen über entsprechende Pläne noch diskutiert, wie Regierungssprecherin Anke Pörksen erklärte. Nach ihren Worten gibt es für den Fall weiter sinkender Infektionsfälle bereits ein Konzept – aber auch für den gegenteiligen Fall, wenn es etwa durch die Covid-19-Mutationen zu einem erneuten Anstieg der Krankheitsfälle kommen sollte. In Schleswig-Holstein sollen bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 etwa wieder Friseursalons geöffnet werden können. Bei einem Wert unter 50 sollen Kitas in den Regelbetrieb gehen und Schulen der Klassenstufen 1 bis 6 wieder Präsenzunterricht bieten. Der niedersächsische Plan stelle hingegen nicht auf die reinen Inzidenzwerte ab, hieß es am Dienstag in Hannover.

Stockende Impfungen machen Sorge

Unterdessen machen den Gesundheitsexperten die stockenden Impfungen Sorge. Krisenstabsleiter Scholz rechnet fest damit, dass die Telefonleitungen zusammenbrechen, wenn am morgigen Donnerstag um acht Uhr die Hotline für die Vergabe von Impfterminen für die über 80-Jährigen geschaltet wird: „Ich kann keine Hotline aufbauen, die 200.000 Anrufe am Tag bewältigen kann“, sagte Scholz. Bei der Online-Terminvergabe erwartet der Krisenstab tendenziell weniger Probleme. Da der Impfstoff knapp sei, würden die meisten Impfwilligen erst einmal auf Wartelisten gesetzt.

Die 50 Impfzentren bereiten die Anmeldungen derzeit vor, indem sie die verfügbaren Termine ins System eintragen. Zwei Wochen im Voraus sollen sie planen, hieß es. „Da ist halbwegs sicher, dass der Impfstoff auch kommt“, sagte Scholz. Bisher wurden in Niedersachsen rund 144 000 Impfdosen gespritzt, davon rund 8900 als Zweitimpfungen.

Mit großer Enttäuschung werden in Niedersachsen die Nachrichten aufgenommen, die vom Impfstoffproduzenten Astrazeneca kommen. Noch in der vergangenen Woche hatte Ministerpräsident Stephan Weil in seiner Regierungserklärung große Hoffnungen auf die Zulassung dieses Impfstoffes gesetzt, der leichter handhabbar sein sollte. Doch sei es um die Handhabbarkeit wesentlich schlechter bestellt als gedacht, weil der Impfstoff wohl doch nicht in Hausarztpraxen eingesetzt werden könne, hieß es in Hannover.

Astrazeneca hat sich unterdessen gegen Berichte gewehrt, denen zufolge der Impfstoff des Unternehmens bei Menschen über 65 Jahren nur eine Wirksamkeit von 8 Prozent haben soll. Derartige Meldungen seien „komplett falsch“. Astrazeneca verwies unter anderem darauf, dass die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) ältere Menschen mit einschließe.

Wann sind die Pflegeheime durchgeimpft?

Scholz konnte am Dienstag keine Angaben darüber machen, wann die Impfung der Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen werden könne, von denen bisher 60 Prozent geimpft worden sind. In früheren Planungen war man davon ausgegangen, dass dieser Teil der Bevölkerung bis Ende dieses Monats durchgeimpft werden könne. Wegen der Knappheit von Impfstoffen sei es auch unwahrscheinlich, dass am 1. Februar alle 50 Impfzentren an den Start gehen.

