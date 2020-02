Herr Althusmann, hat es Sie überrascht, dass Frau Kramp-Karrenbauer aufgeben will?

Das gesamte Parteipräsidium war überrascht. Das hatte niemand erwartet. Und es ist Annegret Kramp-Karrenbauer sicherlich nicht leicht gefallen. Aber sie zeigt mit ihrer Entscheidung auch innere Stärke und Unabhängigkeit, sich selbst als mögliche Kanzlerkandidatin und damit in Konsequenz auch vom CDU-Vorsitz zurückzunehmen. Sie hat dahingehend auch die Führungsfrage entschieden.

War die Wahl von Kramp-Karrenbauer zur Parteichefin ein Fehler?

Die Entscheidung auf dem Parteitag in Hamburg im Dezember 2018 war ja sehr knapp. Aber Kramp-Karrenbauer ist es danach gelungen, den Streit zwischen CDU und CSU zu befrieden. Sie hat in schwierigster Lage die Unionsparteien zusammengehalten. Die Arbeit am Grundsatzprogramm wird unverändert fortgesetzt. Trotzdem hatte die Bundesvorsitzende in Teilen der Partei und der Medien immer Widersacher. Das machte es sicher sehr schwierig für sie.

Kann die CDU bis zum Sommer warten, um einen neuen Parteichef zu installieren?

Die Parteivorsitzende hat jetzt die Freiheit, mit Besonnenheit und Ruhe ein geordnetes Verfahren zur Bestimmung eines Kanzlerkandidaten zu gestalten, dabei sollten Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz wieder zusammengeführt werden. Einige wollen damit warten bis zum Bundesparteitag im Dezember. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man das in einem schnelleren Verfahren macht. Wir dürfen uns nicht treiben lassen und den gleichen Fehler wie die SPD machen. Eine Casting-Show ist kein geeignetes Mittel. Man sieht ja bei der SPD, was dabei herauskommt. Nach einer Entscheidung in Thüringen könnten Bundespräsidium und Bundesvorstand einen Fahrplan vorlegen, für eine schnelle Klärung der Führungsfrage.

Wer ist in dieser Situation der Richtige? Merz, Laschet, Spahn?

Diese Frage muss wirklich klug überlegt werden. Ich möchte da jetzt keine Prognosen abgeben, weder über die drei oder weitere Personen.

Welche Richtung soll die CDU künftig einschlagen? Eher nach links oder eher zur AfD?

Kramp-Karrenbauer hat klar gemacht, dass wir keine Zusammenarbeit mit den Linken und auch keine mit den Rechtsextremen wollen. Das weiß auch der Landesverband Thüringen, aber einige Handelnde sind dort ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Nach meiner Ansicht sollte man an dieser Positionierung der CDU nichts verändern.

Was heißt das für die Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen?

Für die Situation dort sind alle Beteiligten mitverantwortlich, nicht nur die CDU. Linken-Ministerpräsident Ramelow hätte ohne Mehrheit gar nicht antreten und FDP-Kandidat Kemmerich die Wahl nicht annehmen dürfen. Alle Demokraten im thüringischen Landtag sollten sich jetzt auf einen Kandidaten außerhalb von linken und rechten Fraktionen verständigen.

Von Marco Seng