Interview mit CDU-Fraktionschef: Was ist heute noch konservativ, Herr Toepffer?

Herr Toepffer, noch anderthalb Jahre hat die rot-schwarze Koalition in Hannover, und man hat den Eindruck, sie habe vollständig schon jetzt ihr Pulver verschossen ...

Das ist für mich ein zu martialisches Bild. Sicher, Corona hat uns natürlich viel Kraft gekostet. Wir konnten vorher aus dem Vollen schöpfen, hatten sogar noch eine Milliarde Bußgeld von VW bekommen. Jetzt müssen wir unsere Kräfte konzentrieren auf das Machbare. Die Schuldenbremse, die der Ministerpräsident und andere so gerne infrage stellen, gilt jedenfalls. Und man bräuchte eine Zweidrittelmehrheit in Niedersachsen, sie zu ändern. Doch die sehe ich nicht.

Viele haben gesagt, die Corona-Epidemie stelle alles infrage – unsere Art zu reisen, den verschwenderischen Zugang zum Fliegen, Kreuzfahrten in die entferntesten Winkel der Erde und so weiter. Was werden oder sollten Folgen dieser Krise sein?

Ich bin ein wenig skeptisch, ob die Erwartungen, dass sich nach der Krise vieles ändert, tatsächlich erfüllt werden. Dabei müssen wir schon schauen, welche positiven Lehren wir aus der Krise ziehen können, etwa in den Schulen. Ich nenne nur das Stichwort Digitalisierung. In anderen Bereichen habe ich ein wenig die Befürchtung, dass viele wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurückfallen, der Mensch ist und bleibt ein Gewohnheitstier.

Landtag diskutiert über Flughafen Hannover

An welche Bereiche denken Sie da?

Nehmen Sie nur das Thema Fliegen. Wir haben festgestellt, etwa durch Briefe und Anrufe, dass in Niedersachsen sehr viele das Thema Fliegen und Nachtflüge beschäftigt. Wir haben in Langenhagen im Norden von Hannover einen großen und erfolgreichen Flughafen, über dessen Zukunft wir uns in einer Anhörung am Montag Gedanken machen. Da gibt es zum einen die berechtigte Forderung, einen solchen Flughafen wirtschaftlich zu erhalten, und andererseits die ebenso verständliche Forderung, dass man künftig nicht mehr wie früher so übermäßig hastig durch die Gegend fliegt. Das muss man in Einklang bringen.

In Hannover gibt es eine ziemlich kontroverse Diskussion über die Nachtflugerlaubnis für den Flughafen Langenhagen. Warum hat man diese Erlaubnis eigentlich im Gegensatz zu den meisten anderen Airports erteilt?

Das hat historische Gründe. Hannover hat wie ganz wenige Flughäfen in Deutschland – Hamburg gehört auch dazu – eine Nachtflugerlaubnis. Das ist in den Fünfzigerjahren entstanden, weil Hannover mit seiner Nähe zu Berlin im geteilten Deutschland eine strategisch wichtige Funktion hatte. Nur fliegen heute keine Rosinenbomber nach Berlin, sondern sehr günstige Verbindungen nach Antalya. Und das in der Nachtzeit, was eigentlich nicht sein müsste.

Den Menschen das Fliegen nicht verbieten

Müsste man in Zeiten des Klimawandels nicht Flüge erheblich verteuern oder zumindest einschränken?

Ich will den Menschen das Fliegen nicht verbieten. Das wäre falsch. Mir fehlt auch die Fantasie, wie man manches Ferienziel erreichen sollte ohne Flugzeug. Wir müssen uns aber schon Gedanken machen, zu welchem Preis das geschehen soll. Und mit welchen Belastungen das für die Umwelt und für die Anwohner eines Flughafens verbunden ist. Es geht ja nicht nur um CO2-Belastungen, sondern auch um den Lärm. In der Region Hannover ist vor Corona die Zahl der Nachtflüge erheblich gestiegen, während die Gesamtzahl der Flugbewegungen gesunken ist. Das heißt: Da hat sich etwas verschoben. Da stellt sich die Frage, ob man nicht eine gewisse Zahl der Flüge auf die Tagzeiten verlagern sollte, auch wenn es dadurch etwas teurer wird, und auf die Nachtflüge verzichten sollte.

Das heißt: Sie stellen die Nachtflüge infrage?

Es geht uns gar nicht darum, den Nachtflug generell zu unterbinden. Aber wir wollen darüber diskutieren, wo und wann man eine Grenze ziehen kann. Wir wollen den Flughafen wirtschaftlich erhalten, aber auch den Anwohnern entgegenkommen, die unter der Lärmbelastung leiden. Darum geht es.

Ein Gesellschaftsvertrag für das Tierwohl

Eines der ehrgeizigsten Vorhaben dieser Landesregierung war der niedersächsische Weg – freiwillige Übereinkünfte zwischen Landwirtschaft und Umweltverbänden für einen besseren Artenschutz. Bleibt es dabei?

Nein, ich finde, wir sollten den niedersächsischen Weg weiterentwickeln, um auch beim ungelösten Problem Tierwohl in Niedersachsen mit so einer Art Gesellschaftsvertrag weiterzukommen.

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Einer der pointiertesten Redner im Landtag Dirk Toepffer ist seit November 2017 Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion. Der ­56-jährige Jurist ist einer der pointiertesten Redner im Landtag, in dem er seit 2008 sitzt. Toepffer war lange Zeit Vorsitzender der CDU in seiner Heimatstadt Hannover, in der er einst auch als Oberbürgermeisterkandidat antrat und gegen den damaligen Stadtkämmerer Stephan Weil (SPD) verlor. Toepffer ist verheiratet, hat einen Sohn und ist passionierter Heger und Jäger.

Aber nun ist Ihre Parteikollegin, Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, gerade mit Ihrer Forderung, ein Tierwohllabel zu verankern, in der großen Koalition in Berlin gescheitert.

Deswegen war ihr Plan aber nicht falsch, durch eine Abgabe auf Fleisch bessere Haltungsbedingungen für das Vieh und den Bau moderner Ställe zu bekommen. Es wäre schön, wenn wir in Niedersachsen in unserer großen Koalition einen großen Schritt weiterkämen. Es gibt da schon Gespräche mit der Ministerin und Verbrauchern und Landwirten. Natürlich kostet so ein Gesellschaftsvertrag für das Tierwohl auch Geld. Es wäre eine große Kraftanstrengung, die ich mir als Fraktionsvorsitzender in dieser Legislaturperiode noch vornehmen will. Wir könnten bereits mit einem kleineren Betrag unter 100 Millionen Euro sehr viel tun. Doch solche Beträge sind in unser Nach-Corona-Situation sehr schwer aufzutreiben.

„Keine Haltung? Merkwürdiger Vorwurf der SPD“

Die Koalition regiert jetzt dreieinhalb Jahre. Führende Sozialdemokraten äußern immer wieder, zuletzt Innenminister Boris Pistorius, sie regierten viel lieber mit den Grünen, weil man sich in Fragen der politischen Haltung viel näher sei ...

Das hat mich schon irritiert. Denn was heißt Haltung? Man kann in Sachfragen immer unterschiedlicher Meinung sein – sei es bei der Schuldenbremse oder bei der von der SPD gewünschten Gründung einer Landeswohnungsbaugesellschaft. Aber wenn Sozialdemokraten uns die demokratische Haltung absprechen, dann ist das schon ein merkwürdiger Vorwurf. Wer seinen Gegenüber auf die Haltung anspricht, nimmt für sich in Anspruch, von einer moralisch höheren Warte zu kommen. Diese Attitüde kennen wir eigentlich nur von den Grünen. Dass sie jetzt vom eigenen Koalitionspartner eingenommen wird, ist schon kurios.

Manche sagen, die Volksparteien erodieren, weil sie ihre historische Aufgabe nicht mehr erfüllen. Die SPD bindet nicht mehr den linken Rand, die CDU hat neben sich rechts die AfD aufkommen lassen ...

Die SPD hat auch ein Problem mit der Linkspartei, weil sie sich nie klar von den Linken abgegrenzt hat. Das ist bei der CDU und der AfD anders. Wir haben uns klar abgegrenzt, und so spielt die AfD in Niedersachsen fast keine Rolle. Die historisch wichtige Aufgabe, als Volkspartei zu wirken, um in einer gespaltenen Bevölkerung Brücken zu bauen, bleibt indes. Und die CDU hat sogar im Osten, in Sachsen-Anhalt kürzlich mehr als 30 Prozent eingefahren. Ich bin optimistisch, dass wir im Bund und auch in Niedersachsen höhere Werte einfahren werden.

„Wehrpflicht vorschnell ausgesetzt“

Sie sind innerhalb der CDU eher liberal. Was ist heute konservativ?

Konservativ zu sein heißt in der Politik, dass man jedem neuen Trend zunächst skeptisch gegenübersteht und Modernisierungen, wenn sie vernünftig sind, dann aber auch übernimmt. Das macht so eine Partei, die viele Strömungen in sich hat, natürlich zu einem Dickschiff. Wir haben in der Frauen- und Familienpolitik Jahrzehnte gebraucht, um uns zu erneuern. Wir haben aber andere Dinge meines Erachtens zu leichtfertig über Bord geworfen.

Was meinen Sie?

Ich meine zum Beispiel die Wehrpflicht, die wir vorschnell ausgesetzt haben, obwohl sie viel zur Demokratisierung der Bundeswehr beigetragen hat. Das war ein großer Fehler und wir erleben jetzt überall Bemühungen, sie wieder einzuführen. Die Wehrpflicht und auch der Zivildienst haben sehr viel dazu beigetragen, die Gesellschaft zu durchmischen und zu humanisieren. Wir hätten viele Probleme mit rechten Gesinnungen in Einsatzkommandos der Bundeswehr nicht, wenn sie eine Wehrpflichtarmee geblieben wäre.

„CDU hat ein Problem in Großstädten“

Was trennt Sie von der SPD im Kern?

Die SPD hat sich vorgenommen, stärker im Bund als hier in Niedersachsen, Politik für Minderheiten zu machen. Wir nehmen für uns in Anspruch, Politik für Mehrheiten zu machen. Nichts gegen Minderheitenschutz, der ist eminent wichtig. Wir haben uns als Union auch zu spät mit der Gleichberechtigung von Homosexuellen beschäftigt. Da hat sich das Dickschiff CDU zu langsam in eine andere Richtung bewegt. Aber man darf bei diesen Fragen auch nicht übertreiben und alles der Genderdebatte unterordnen. Man muss auch die Mehrheit im Auge behalten, oder, wie es früher bei der SPD der Fall war, die klassischen Industriearbeiter. Die SPD ist schon lange keine Arbeiterpartei mehr ...

Sie waren in Hannover lange in der Kommunalpolitik aktiv, sind selbst als Oberbürgermeisterkandidat angetreten. Warum bekommt Ihre CDU hier in der Landeshauptstadt keinen richtigen Fuß in die Tür?

Die CDU hat ein Problem in Großstädten, weil diese nicht unbedingt zu Häfen für Dickschiffe werden, die sich stets zuverlässig aber eher langsam bewegen. Sie kennen doch den Spruch ,Stadtluft macht frei‘. Das heißt: In großen Städten herrscht ein Klima der ständigen Veränderung, der immer neuen Ideen, das ist ganz anders als in der Fläche, auf dem Land. Da tut sich eine konservative Partei wie die CDU mit ihrer Politik des Bewahrens generell schwer. Und in Hannover ist es zusätzlich schwierig, weil die Kapitale die heimliche Hauptstadt der Sozialdemokraten ist ...

Mit einem grünen Oberbürgermeister ...

Daran haben die Sozialdemokraten selbst Schuld. Umso schlimmer für die SPD. Diese Stadt hat für die Sozialdemokratie sicherlich einen hohen Symbolwert, sie ist die Stadt ihres Nachkriegsvorsitzenden Kurt Schumacher und auch die Stadt eines Gerhard Schröder.

Clankriminalität bleibt ein Problem

Was werden im Landtagswahlkampf im kommenden Jahr die bestimmenden Fragen?

Der Klimaschutz, der Umgang mit Tier- und Artenschutz, weshalb ich so nachdrücklich für einen weiteren Gesellschaftsvertrag werbe. Auch die Finanzpolitik ist ein wichtiges Thema, obwohl es erst in den Fokus der Menschen tritt, wenn die Schwierigkeiten bereits da sind. Und natürlich auch das Thema Kriminalität, speziell das Thema der Clankriminalität.

Wird da in Niedersachsen zu wenig getan?

Niedersachsen hat hier lange Zeit viel zu wenig gemacht. Aber wir haben vor allem seit unserer gemeinsamen Regierungszeit aufgeholt. Da haben unsere Justizministerin Barbara Havliza mit ihren Schwerpunktstaatsanwaltschaften und auch Innenminister Pistorius schon einiges getan. Aber Nordrhein-Westfalen, wo das Problem noch größer ist, zeigt, dass man mit einem noch härteren Besen in die Szene gehen kann. Der Düsseldorfer Innenminister Herbert Reul räumt da meines Erachtens richtig auf, setzt der Szene richtig zu. Und das ist gut so.

Von Michael B. Berger