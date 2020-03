Herr Witthaut, nach den Anschlägen von Halle und Hanau sagen viele, man habe in Deutschland zu lange das Problem des Rechtsextremismus unterschätzt. Teilen Sie diese Meinung?

Nein. Wir haben in Niedersachsen auf allen Ebenen, also Polizei und Verfassungsschutz, eine Menge zum Kampf gegen den Rechtsextremismus eingesetzt. Wir haben in Niedersachsen auch 50 neue Stellen erhalten, was sicherlich ein Schritt nach vorne ist. Aber was sich stark verändert hat, sind die Strukturen in der rechtsextremistischen Szene. Ferner wird das Internet immer stärker zum treibenden Faktor.

Was hat sich verändert in den Strukturen?

Die Mitgliederzahlen in den herkömmlichen Strukturen etwa der NPD oder der Partei Die Rechten gehen über Jahre kontinuierlich zurück. Das heißt, die alten Parteien haben längst nicht mehr die Durchschlagskraft, die sie früher einmal hatten.

Das wäre doch ein Grund zum Feiern. Aber wird damit nicht gleichzeitig die Bekämpfung des Rechtsextremismus schwieriger, wenn er sich ins Ungefähre verlagert?

Ja, damit wird die Bedrohung größer, und es wird schwieriger, die Extremisten zu erkennen. Die Radikalisierung findet heute auch sehr stark im Internet statt. Es finden sich unkompliziert und anonym lose Gruppen mit übereinstimmenden Gruppen zusammen, die etwa gegen den Islam kämpfen und verschiedenen Verschwörungstheorien anhängen.

„Wir müssen über den virtuellen Agenten nachdenken“

Aber kommen Sie da überhaupt noch an die Extremisten heran, wenn sie sich bestenfalls über das Internet verständigen?

Ja, aber es wird schwieriger. Viele Rechtsextremisten nutzen zum Beispiel Streaming- oder Gaming-Konsolen, Plattformen wie „twitch“ oder „steam“, auf denen sie Spiele auch betreiben, um sich zu finden, sich in seinem Gedankengut zu bestätigen und es weiterzuverbreiten. Diese Plattformen dienen als Echokammern. Da gibt es niemanden, der Einspruch erhebt gegen extremistisches Gedankengut. Theoretisch müsste man jede dieser Plattformen überwachen, was aber rechtlich und praktisch gar nicht möglich ist. Also müssen wir über andere Lösungen nachdenken, etwa über die Inanspruchnahme der Zentralstellenfunktion des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die Internetauswertung im Verbund zu verstärken. Da sind wir dran.

Zur Person Bernhard Witthaut ist seit 2019 Präsident der Landesamtes für Verfassungsschutz. Er löste in dieser Funktion Maren Brandenburger ab. Der in Osnabrück lebende Witthaut ist gelernter Polizist und war vor seinem Wechsel zum Verfassungsschutz Polizeipräsident von Osnabrück – ein Amt, in das Innenminister Boris Pistorius ( SPD) ihn 2013 berufen hatte. Zuvor hatte Witthaut eine steile Karriere bei der Gewerkschaft der Polizei (GdP) hinter sich, deren Bundesvborsitzender er von 2010 bis 2013 war. Davor war der Erste Polizeihauptkommissar Landesvorsitzender der GdP in Niedersachsen.

Aber noch einmal: Wie kommen Sie unter den erschwerten Bedingungen an mögliche gefährliche Extremisten heran?

Wir müssen noch stärker über den virtuellen Agenten nachdenken, der sich im Netz bewegt und in dem ein oder anderen Netzwerk zugegen ist, der mitbekommt, wenn Aktionen geplant wird. Dieser virtuelle Agent ist Teil unseres Frühwarnsystems. Er kann helfen, gefährliche Lagen von vorneherein zu verhindern.

Ist die Gefahr von Rechtsextremisten derzeit größer als die von Linksextremisten?

Wenn wir unsere Erkenntnisse im Augenblick nebeneinander legen, dann stellen wir fest, dass die Bedrohung durch den Rechtsextremismus zugenommen hat. Andererseits beobachten wir gefährliche Tendenzen bei Linksextremisten, derzeit weniger in Niedersachsen als in anderen Bundesländern. So hat die Bereitschaft zugenommen, auch Menschen anzugreifen, etwa in Leipzig, wo jüngst eine Immobilienmaklerin attackiert wurde.

„Es reicht nicht, einen Täter als geistig verwirrt abzutun“

Sie versuchen, etwa mit der Aktion Neustart, auch Rechtsextremisten zum Übertritt in eine bürgerliche Existenz zu gewinnen. Lohnt sich überhaupt diese Präventionsarbeit?

Ja, auf jeden Fall. Es lohnt sich, Rechtsextremisten anzusprechen und ihnen Hilfe anzubieten, aus dem Sog herauszukommen, in den sie sich begeben haben. Da wird zuweilen auch mal ein Tattoo entfernt, wenn sich einer ein SS-Zeichen auf den Arm gestochen hat. Häufig wenden sich Aussteiger auch an uns. Die Erfolge, die wir in diesem Bereich der Prävention haben, sind jedenfalls beachtlich.

Lässt sich das beziffern?

Wir haben Rechtsextremisten im mittleren zweistelligen Bereich zum Ausstieg bewegen können. Aber auch unsere Aktionen an Schulen zum Beispiel mit unserer Wanderausstellung „Gemeinsam gegen Rechtsextremismus“ und unsere Aufklärungsarbeit auf vielen Ebenen finden große Resonanz.

Polizei am Tatort in Hanau: „Der Wahnsinn ist zielgerichtet gewesen.“ Quelle: Boris Roessler/dpa

Nach Hanau hat man gesagt, der Täter sei wahnsinnig. Reicht das als Erklärung?

Auf keinen Fall. Der Wahnsinn ist zielgerichtet gewesen. Ich habe das Bekennerschreiben des Hanauer Attentäters gelesen. Dort steht, dass seit seiner Geburt ein Geheimdienst im Kopf sei, der ihn steuert. Aber er hat in seinem Bekennerschreiben auch ganz klar rassistische Gedanken niedergeschrieben und sich extrem frauenverachtend geäußert. Deshalb reicht es nicht aus, so einen Täter als geistig verwirrt abzutun. Solche Verhaltensmuster hat man auch bei anderen Tätern erkannt, etwa in Halle.

In Niedersachsen ist die Lage, abgesehen von einzelnen Übergriffen etwa gegen das Haus eines jüdischen Ehepaares in Hannover, vergleichsweise ruhig...

In Niedersachsen registrieren wir einzelne Übergriffe. Bei uns gibt es etwa 880 gewaltbereite Rechtsextremisten. Und beim Schlag der Polizei gegen die mutmaßliche Terrorzelle der Gruppe S., die Anschläge gegen Politiker und Muslime geplant haben soll, gab es auch Festnahmen in Niedersachsen. Wir dürfen uns also nicht zurücklehnen. Auch bei uns in Niedersachsen gibt es Menschen, die sich in den letzten Jahren radikalisiert haben. Das Klima insgesamt hat sich verschärft, das merkt man auch in Bundestags- und Landtagsdebatten. Auch bei uns in Hannover im Parlament.

