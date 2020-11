Hannover

Niedersachsen will den Wolf ins Jagdrecht aufnehmen. Nach jahrelanger politischer Diskussion über den Abschuss von Wölfen hat die rot-schwarze Koalition am Mittwoch einen entsprechenden Antrag in den Landtag eingebracht. In einer sehr emotionalen und mit Lügenvorwürfen gespickten Debatte warnten Abgeordnete von SPD, CDU und FDP vor großen Gefahren für die Nutztierhaltung in Niedersachsen, wenn die Wolfspopulation nicht reguliert wird.

1000 Nutztiere gerissen

SPD und CDU begründen das Vorhaben damit, dass die Zahl der Wölfe in Niedersachsen in den vergangenen Jahren exponentiell gewachsen sei. Inzwischen leben 35 Wolfsrudel und zwei Wolfspaare zwischen Harz und Nordsee. Rund 1000 Nutztiere würden inzwischen jährlich von Wölfen getötet. Die Koalition fordert in ihrem Antrag überdies den Bund auf, die Methodik der Wolfszählung zu ändern und eine Untergrenze zu definieren, die für den Erhalt der Art benötigt wird. In Frankreich etwa liegt diese Grenze bei 500 Wölfen, in Schweden bei 300.

„Der Wolf ist in Niedersachsen, der Wolf bleibt in Niedersachsen und darf auch nicht gefährdet werden“, sagte Umweltminister Olaf Lies ( SPD) in der Debatte. Die Frage sei aber, wie viele Tiere in einer Kulturlandschaft tragfähig seien. Dafür müsse man eine Untergrenze definieren und Jagdzeiten im Jagdrecht festlegen.

Weidetierhalter geben auf

Ziel der Aufnahme ins Jagdgesetz sei es, dass „ Problemwölfe und Problemrudel“ unbürokratisch und schnell entnommen werden könnten, sagte der CDU-Abgeordnete Frank Schmädeke. Für manche Regionen kämen diese Maßnahmen aber zu spät. „Manche Weidetierhalter haben schon aufgegeben.“

„Die Situation in den Wolfsgebieten eskaliert zunehmend“, sagte der FDP-Politiker Hermann Grupe. Man müsse 120 Wölfe im Jahr schießen, um den Bestand zu regulieren. „Das ist dringend nötig, wenn wir die Weidetierhaltung retten wollen“, betonte Grupe. Sonst gebe es im nächsten Jahr 500 Wölfe in Niedersachsen.

Null Problemwölfe geschossen

Die Grünen warfen Lies völliges Versagen vor. Der Minister habe in seinen drei Amtsjahren null Wölfe besendert – also mit Datensendern ausgestattet – und null Problemwölfe entnommen, kritisierte Fraktionsvize Christian Meyer. „Sie lassen die Weidetierhalter im Stich.“ Die Wolfsjagd werde durch die Aufnahme ins Jagdrecht eher erschwert und die Öffentlichkeit somit getäuscht, sagte Meyer.

