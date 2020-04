Jens Spahn in Hannover: Lockerung von Corona-Beschränkungen im Mai möglich

Hannover

In der Corona-Krise wollen Bund und Länder am 6. Mai über weitere Lockerungen entscheiden und Pläne für eine „Rückkehr in den Alltag“ in Deutschland vorlegen. Das haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Dienstag in Hannover angekündigt.

„Jetzt stehen wir am Beginn einer neuen Phase", sagte Weil. Die Zeit sei reif, alle Sektoren mit einer Perspektive zu versehen: Das gelte für Handel, Tourismus, Gastronomie, aber auch für die Kinder. Darüber werde am 6. Mai zwischen Bund und Ländern gesprochen. „Für Niedersachsen kann ich sagen, dass wir die Vorbereitungen intern auch treffen.“ Weil betonte, dass es aber keine Rückkehr zur alten Normalität geben werde, solange kein Impfstoff vorhanden sei. Einen Zeithorizont für ein entsprechendes Präparat wollte Gesundheitsminister Spahn nicht nennen. Einige Studien schürten hohe Erwartungen, sagte er. Allerdings gebe es in der Forschung auch immer wieder Rückschläge.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lässt sich von Prof. Christoph Schindler im Forschungszentrum an der MHH die klinische Studie zum neuen Tuberkulose-Impfstoff erklären. Quelle: Ole Spata/dpa

„Schritt für Schritt bei der Rückkehr in neuen Alltag“

„Wir gehen Schritt für Schritt vor bei der Rückkehr in den neuen Alltag“, sagte Spahn. Alle zwei Wochen müsse geschaut werden, ob man einen neuen Schritt wagen könne. Der 6. Mai sei jetzt das Datum für die weitere Perspektive. Spahn sagte, dass auch bei allen künftigen Maßnahmen die Akzeptanz der Bürger wichtig sei. „Wir müssen uns bei den nächsten Verhandlungen zwischen Bund und Ländern mehr an Kriterien und weniger an Quadratmetern orientieren“, sagte er.

Das nächste Gespräch der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) ist bereits für Donnerstag, 30. April, geplant. Doch sowohl Spahn als auch Weil rechnen dabei nicht mit wichtigen Entscheidungen, weil die Auswirkungen der bisherigen Lockerungen – insbesondere die Öffnung von Geschäften – dann noch nicht absehbar seien. „Man kann nach einer Woche noch nicht sagen, welche Folgen das fürs Infektionsgeschehen hat", sagte Spahn zur teilweisen Öffnung der Geschäfte. Man benötige noch eine weitere Woche Zeit.

Althusmann will kluge Balance zwischen Gesundheit und Wirtschaft

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann geht fest davon aus, dass bei den abstehenden Bund-Länder-Gesprächen wichtige Entscheidungen für Wirtschaft und Tourismus getroffen werden. Althusmann forderte eine „kluge Balance“ zwischen dem bestmöglichen Gesundheitsschutz und einem zügigen Wiedereinstieg in die Produktion. „Wir werden in den nächsten Monaten mit dem Virus leben und uns darauf einstellen müssen.“

Weil betonte, dass man auch für die Kitas eine Perspektive brauche. „Viele Kinder befinden sich quasi wochenlang in Quarantäne.“ Es sei ein interessanter Hinweis, dass diese Kinder nicht mehr infiziert sein könnten, wenn sie es denn je gewesen wären. Man müsse nicht nur an die Wirtschaft, sondern auch an die Familien denken.

Testkapazitäten sollen ausgeweitet werden

Er wisse, wie hart die Situation für Eltern und Kinder sei, erklärte Spahn. „Das spüren wir alle in Bund und Land.“ Für die Jüngeren gebe es ein nach heutigen Stand ein unterdurchschnittliches Risiko, an Covid zu erkranken. Die Frage, wie ansteckend Kinder für andere seien, sei aber „noch nicht abschließend beantwortet“, sagte Spahn. Das mache die Entscheidung so schwierig.

Spahn kündigte zudem an, dass die Zahl der Tests in Deutschland auf 880.000 pro Woche ausgeweitet werden solle. Man habe in den Laboren eine große Kapazität, die Deutschland von anderen Ländern unterscheide. „Diese Stärke wollen wir weiter ausbauen.“ Nach Angaben des CDU-Politikers soll vor allem in Krankenhäusern und Pflegeheimen künftig mehr getestet werden. Ein Ausbruchgeschehen in Kliniken oder Heimen sei „besonders schmerzhaft“.

Schutzmaskenproduktion ab August in Deutschland

Für die Sicherheit in den medizinischen Berufen brauche es darum ausreichend Schutzausrüstung – ambulante Ärzte und Pfleger bildeten den ersten Schutzwall bei der Bekämpfung der Pandemie, sagte Spahn. Die Beschaffung gelinge zwar von Tag zu Tag immer besser, aber auch die Produktion in Deutschland müsse wieder vergrößert werden. Ab Mitte August sollen deshalb zehn Millionen FFP-2-Masken und 40 Millionen OP-Masken pro Woche von deutschen Firmen produziert werden, sagte Spahn.

Kliniken sollen in neuen Alltag zurückkehren

Auch für die Kliniken gebe es einen neuen Alltag, sagte der Bundesgesundheitsminister. Der Ausbau und das Vorhalten von Intensivkapazitäten sei ein großer Kraftakt gewesen. Ab Mai sollen die Krankenhäuser schrittweise zur Normalität zurückkehren. Man müsse bereit sein für mehr Covid-19-Erkrankungen, aber auch planbare Operationen wieder möglich machen. Spahn appellierte an alle Patienten: „Wenn Sie krank sind, gehen Sie ins Krankenhaus.“

Von Marco Seng und Sebastian Stein