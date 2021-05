Hannover

Werden antisemitische Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik teilweise falsch erfasst? Das sieht zumindest Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) so. Sie hatte die Innenminister von Bund und Ländern in dieser Woche aufgefordert, das zu korrigieren. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius widerspricht jetzt seiner Kabinettskollegin. Bei islamistisch motiviertem Antisemitismus gebe es eine klare Zuordnung, schreibt der SPD-Politiker in einem Brief an Havliza, der der HAZ vorliegt.

Gibt Statistik Gefährdung wieder?

Havliza hatte sich angesichts der gewalttätigen Anti-Israel-Demonstrationen dafür ausgesprochen, den islamistischen Judenhass stärker in den Blick zu nehmen. Die CDU-Politikerin kritisierte, dass die Kriminalstatistik die tatsächliche Gefährdung nicht wiedergebe, weil Fälle, bei denen die Täter nicht ermittelt werden können, automatisch dem Rechtsextremismus zugeordnet würden.

Das will Pistorius so nicht stehen lassen. Islamistisch motivierte Straftaten würden in der Kriminalstatistik „dem spezifischen Phänomenbereich der religiösen oder ausländischen Ideologie zugeordnet“, schreibt er. Auch bei fehlender Täterermittlung würden sie „nicht automatisch“ den rechtsmotivierten Taten zugewiesen. „Die überwiegende Mehrzahl aller Fälle antisemitischer Straftaten“ sei aber ohnehin dem Rechtsextremismus zuzuorden. Zum Schluss des Briefes fordert Pistorius Havliza höflich aber bestimmt dazu auf, mit ihm zu reden, bevor sie sich in seinen Geschäftsbereich einmischt.

Von Marco Seng