Unter den Sechs- bis Elfjährigen befinden sich derzeit die meisten Corona-Infizierten in Niedersachsen. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die der Leiter des Corona-Krisenstabes, Staatssekretär Heiger Scholz, am Dienstag präsentierte. So liegt die Siebentagesinzidenz bei den Sechs- bis Elfjährigen bei 96,1, gefolgt von den 12- bis 19-Jährigen, die bei 80,1 liegt. Auch die 20- bis 39-Jährige liegen mit einer Inzidenz von 66, 3 über dem Durchschnitt. Dieser liegt derzeit bei 45,6 Infizierten pro Hunderttausend Einwohner in Niedersachsen.

Grund für die vielen Infektionen sind die vielen Sozialkontakte

Scholz erläuterte, dass unter den den 12- bis 17-Jährigen 41,9 Prozent der Jugendlichen vollständig geimpft seien. Dass es trotz der Impfungen in dieser Altersgruppe so viele Infektionen gebe, führt die Landesregierung auf die simple Tatsache zurück, dass Jugendliche wesentlich mehr Sozialkontakte haben als ältere Menschen.

Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus hat sich nach Scholz’ Angaben mittlerweile voll durchgesetzt. Der Landkreis, in dem die wenigsten Menschen mit Corona infiziert sind, ist Lüchow-Dannenberg mit einem Inzidenzwert von 8,2, während der Landkreis Nienburg mit einem Inzidenzwert von 97,8 die derzeit belastetste Region darstellt.

Von Michael B. Berger