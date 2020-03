KZ-Befreiungsfeier wegen Corona nur noch digital: Ist das angemessen, Herr Wagner? 

Herr Wagner, eigentlich sollte am 19. April der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen gedacht werden. Wegen der Corona-Gefahr fällt diese Veranstaltung nun aus. Was machen Sie stattdessen?

Wir haben die öffentliche Veranstaltung mittlerweile ganz abgesagt und verlagern das Gedenken in den digitalen Raum, indem wir Video-Hintergrundberichte herstellen lassen. Wir versuchen die Vorzüge der digitalen Medien zu nutzen, also weg von den Trauerreden, dafür aber mehr historische Informationen. Es wird eine Kranzniederlegung geben, an der werden vermutlich aber nur Ministerpräsident Stephan Weil, Michael Fürst und ich teilnehmen – in gebührender Distanz natürlich. Das wird im NDR übertragen.

Kann man Erinnerungsarbeit rein digital leisten?

Das persönliche Gespräch können digitale Medien nicht ersetzen, aber sie bieten die Möglichkeit, zusätzliche Informationen einzubetten. Wir haben die digitalen Angebote deshalb in den letzten Jahren ohnehin schon verstärkt. Wir haben diverse Blogs. In diesen Tagen läuft „75 Tage Gewalt, Mord, Befreiung“, in dem wir jeden Tag Meldungen aus Niedersachsen posten, was vor 75 Jahren geschehen ist (blog.befreiung1945.de). Wir haben Bildungsportale aufgebaut, wo man sich Materialien etwa zu Sinti und Roma in der NS-Zeit herunterladen kann aber auch zu heutigen Diskrimierungen, wir haben Bildungsmaterialien in Bergen-Belsen erarbeitet. Das alles werden wir noch stärker ausbauen.

Sie selbst gehen im Herbst nach Jena und haben dort eine Professur angenommen und werden Leiter der Gedenkstätten in Thüringen. Schreckt es sie nicht ab, dass die AfD gerade in Thüringen recht massiv im Landtag vertreten ist, zudem noch mit radikalen Vertretern wie Björn Höcke? Fürchten Sie da nicht Kontroversen?

Ja, es gab ja durchaus auch Gegenwind in Niedersachsen, denn ich habe Gedenkstättenarbeit immer auch als eine politische Arbeit aufgefasst. Ich erinnere nur an die Diskussion über die AfD im Stiftungsrat oder auch an das Auftreten von einigen Provokateuren unter den Besuchergruppen in Bergen-Belsen. Wenn ich darauf öffentlich hinwies, gab es durchaus persönliche Angriffe. Aber wenn man die Gedenkstättenarbeit als eine begreift, die das demokratische Bewusstsein schärfen soll, muss man sich mit denen auseinandersetzen, die von demokratischen Grundprinzipien wenig halten. Insofern betrachte ich es auch als Auftrag, Björn Höcke und anderen extremen Vertretern geschichtspolitisch die Stirn zu bieten.

Wie beurteilen Sie als Historiker den derzeit wegen der Corona-Gefahr amtlich angeordneten Ausnahmezustand, das Aussetzen von vielen Freiheits- und Persönlichkeitsrechten?

Da mache ich mir durchaus Sorgen. Wir haben in den letzten zwei, drei Wochen erlebt, dass Grundrechte wie Versammlungs- und Reisefreiheit ausgesetzt worden sind. Das ist angesichts der Gefahr der Ausweitung der Corona-Pandemie sicherlich berechtigt. Aber was mich erstaunt und auch mit etwas Sorge erfüllt hat, ist die Tatsache, wie schnell und wie weitgehend ohne Diskussion der vorübergehende Entzug von Freiheitsrechten gelaufen ist. Ich hoffe, dass die Gesundheitskrise irgendwann einmal überstanden sein wird und die Grundrechte schnell wiederhergestellt werden. Das, was wir in diesen Tagen erleben, darf keinesfalls zu einem Gewohnheitszustand werden.

Gibt es da historische Parallelen?

Natürlich gibt es die, allerdings war damals die Außerkraftsetzung von Grundrechten anders begründet. Etwa Anfang der Dreißigerjahre, als Präsidialkabinette unter Hindenburg regierten. Da wurden Grundrechte auch schon eingeschränkt, nicht wegen eines Krankheitserregers, sondern wegen der Weltwirtschaftskrise. Die Nationalsozialisten haben dann, als sie 1933 an die Macht kamen, die Instrumente genutzt, die zuvor eingeführt worden waren. Da starb die Demokratie binnen weniger Wochen. Das ist ein warnendes Beispiel. Und da können wir durchaus mit Blick auf die Geschichte Aktualitätsbezüge herstellen. Wir müssen wachsam beobachten, was passiert. Ich war sehr froh, wie besonnen Bundeskanzlerin Angela Merkel reagiert hat. Sie hat klar formuliert, dass die aktuellen Maßnahmen eine Ausnahme bleiben sollen. Da gab es andere Politiker, etwa in Bayern, die offenbar in einen Wettlauf miteinander traten, wer denn der „schärfste Hund“ sei. Bei den Forderungen nach rigiden Ausgangssperren waren auch autoritäre Fantasien mit im Spiel. Das kann einem schon ernsthaft Sorgen machen.

Von Michael B. Berger