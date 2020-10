Hannover

Die steigenden Corona-Infektionszahlen sollten nach Ansicht der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) nicht dazu führen, dass Patienten aus Angst vor einer Ansteckung Besuche in Arztpraxen absagen. Der Verband rät angesichts der Dauer der Pandemie dazu, auch die Krebsvorsorge wahrzunehmen sowie geplante Operationen durchzuführen, sagte der Vorstandsvorsitzende Marc Barjenbruch der HAZ. „Alles andere könnte weitere Folgeschäden nach sich ziehen." Das gelte für den Einzelnen wie auch für das Gesundheitssystem.

Deutlich weniger Facharztbesuche

Seit dem ersten niedersächsischen Corona-Fall in Uetze Ende Februar waren die Arztbesuche deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, besonders drastisch im zweiten Quartal. Bund, Land und Kassenärztliche Vereinigung hatten anfangs aufgerufen, nicht dringende Arztbesuche zu verschieben und Plätze in Krankenhäusern für Covid-19-Patienten vorzuhalten. Am stärksten vom Rückgang betroffen waren laut KVN Neurochirurgen und Nephrologen (Nierenspezialisten) mit jeweils mehr als 50 Prozent, gefolgt von Chirurgen. Eine Steigerung war nur bei den Laborärzten zu verzeichnen. Die Abrechnungszahlen für das dritte Quartal werden noch ausgewertet.

Im Frühjahr verfügten die Ärzte zunächst nicht über geeignete Schutzkleidung, dieser Mangel ist laut KVN behoben. „Die Hygienemaßnahmen in den Praxen sind sehr hoch“, sagte Barjenbruch. Eine generelle Maskenpflicht ist zwar nicht vorgeschrieben, jede Ärztin und jeder Arzt entscheidet darüber selbst. Die Corona-Tests bei den Hausärzten fänden jedoch stets in gesonderten Sprechstunden oder abgetrennten Räumlichkeiten statt. Patienten mit Erkältungssymptomen beziehungsweise Covid-19-Verdacht sollten sich in jedem Fall vor einem Arztbesuch telefonisch anmelden, betonte der KVN-Vorstandsvorsitzende.

Mehr Rückenschmerzen seit Corona

Kürzlich hatte die Versicherung Swiss Life eine Umfrage vorgestellt, wonach viele Menschen in der Corona-Krise Arztbesuche auf die lange Bank schieben. Eine Folge ist möglicherweise das vermehrte Auftreten von Rückenschmerzen, wie das Umfrageinstitut Yougov bei der repräsentativen Befragung vom August ermittelte. Demnach hatten 37 Prozent der bundesweit 2158 Befragten aus Angst vor einer Infektion Arztbesuche verschoben.

