Kein Wechsel in die Wirtschaft: Umweltminister Lies bleibt in Niedersachsen

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) bleibt in Hannover. Er schlägt das Angebot aus, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft ( BDEW) zu werden und nach Berlin zu wechseln. Das erfuhr die HAZ aus zuverlässiger Quelle. Ganz rational sei seine Entscheidung nicht, den gutbezahlten Job auszuschlagen, sagte Lies Vertrauten: „Aber Kopf und Herz lassen mir keine andere Wahl.“

SPD-Mitglieder wirken auf Olaf Lies ein

Lies habe nach Bekanntwerden der Nachricht am Freitag, dass der BDEW ihm den hoch dotierten Posten anbieten will, ungemein viel Zuspruch aus der SPD erfahren, doch in Niedersachsen zu bleiben. Zwar äußerten Umweltverbände Kritik, wie auch die oppositionellen Grünen, aber die zu erwartende Welle der Empörung beispielsweise im Internet war ausgeblieben.

Lies gilt als „Kronprinz“ in der SPD

Auch Ministerpräsident Stephan Weil, der eigentlich in den Bergen auf Wanderurlaub sein wollte, wirkte nach Bekanntwerden der Nachricht auf den Umweltminister ein, in Hannover zu bleiben. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz wollen die beiden am Montag erläutern, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen. Lies ist seit Ende 2017 Umweltminister und war davor vier Jahre lang Wirtschaftsminister Niedersachsens. Er gilt als „Kronprinz“ in der SPD.

