Hannover

In Deutschland fehlen nach neuen Untersuchungen noch immer Hunderttausende Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Trotz Milliardeninvestitionen in den vergangenen Jahren wird die Lücke zwischen dem Betreuungsbedarf und dem Betreuungsangebot sogar immer größer. In Niedersachsen warten rund 32.200 Kleinkinder auf einen Kita-Platz. Das geht aus einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) hervor, über die die „ Welt am Sonntag“ zuerst berichtet hatte.

In Niedersachsen haben der neuen Untersuchung zufolge 14,4 Prozent der Kinder unter drei keinen Betreuungsplatz, obwohl sich das die Eltern wünschten. Derzeit würden in Niedersachsen 32,9 Prozent der Kinder in dieser Altersstufe betreut. Es bestehe jedoch ein Bedarf für 47,3 Prozent. In Hannover sieht die Situation etwas besser aus Die rund 6700 vorhandenen Krippenplätze im August reichen nach Ansicht der Stadt für den Bedarf aus. Etliche Umlandkommunen in der Region Hannover können den Anspruch dagegen nicht erfüllen.

Etat wird erhöht

Das niedersächsische Kultusministerium betonte, dass die Landesregierung „maximale Anstrengungen“ für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung unternehme. Die Ausgaben für den frühkindlichen Bereich würden im kommenden Jahr auf rund 1,6 Milliarden Euro erhöht werden, erklärte Ministeriumssprecher Ulrich Schubert. Niedersachsen habe in der Qualität und Quantität der Kindertagesbetreuung deutlich aufgeholt.

Die CDU-Fraktionsvize im Landtag, Mareike Wulf, forderte eine gemeinsame Ausbauinitiative von Bund, Ländern und Kommunen. „Familien mit Kindern gehören wieder in den Mittelpunkt von Politik“, sagte Wulf der HAZ. Der Bund muss die Kommunen dabei finanziell noch stärker unterstützen.

Kritik der Opposition

„Fehlende Kita-Plätze sind keine Überraschung“, erklärte FDP-Fraktionsvize Björn Försterling. „Den Kommunen fehlt zum einen Geld für Investitionen in neue Plätze und zum anderen das notwendige Personal.“ Das Land müsse endlich wirksam gegen den Erziehermangel vorgehen.

„Das ist ein Armutszeugnis für die Bildungs- und Familienpolitik der großen Koalition im Land“, sagte der Grünen-Abgeordnete Volker Bajus der HAZ. Obwohl seit Jahren bekannt sei, dass es zu wenig Kita-Plätze gebe, hätten sich SPD und CDU vor allem mit dem Thema Gebühren beschäftigt. „Damit löst man aber keine Betreuungsprobleme.“

Betreuungslücke wird größer

In Deutschland insgesamt fehlen laut der Studie rund 342 000 Kita-Plätze für Kinder unter drei Jahren. Die Betreuungslücke habe damit trotz Milliardeninvestitionen seit 2015 um mehr als 127.000 Plätze zugenommen. Das Bundesfamilienministerium verweist demnach auf den Ausbau von 135.000 Plätzen seit 2015. „Es stimmt aber, dass weiterhin Plätze fehlen und auch, dass die Differenz zwischen Betreuungsbedarf und Betreuungsquote zwischen 2015 und 2020 gestiegen ist“, sagte eine Sprecherin. Der von den Eltern geäußerte Bedarf sei über die Jahre hinweg ebenfalls gestiegen.

Seit dem 1. August 2013 gilt in Deutschland für alle Kinder von ein bis drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Bei der Erfüllung dieses Anspruchs gibt es aber nach den große Unterschiede: Während die „ Betreuungslücke“ im Saarland am größten sei, sei sie in Mecklenburg-Vorpommern am kleinsten.

Von Marco Seng und Bettina Grachtrup